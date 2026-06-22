Saša Lazić najavio moguće vraćanje u politiku: Pregovori sa SDS-om su u toku

Bivši banjalučki odbornik Saša Lazić Medo nalazi se blizu povratka na političku scenu, a trenutno su, kako tvrdi, u toku pregovori o njegovom angažmanu u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS).

Izvor: Instagram / Saša Lazić Medo

Lazić je potvrdio da razgovara o mogućem stranačkom angažmanu, ali za sada nije želio iznositi više detalja.

"Moguće je da se vratim u politiku. Još sam u fazi dogovora i razmišljanja. Možda će se više znati sutra ili prekosutra", rekao je Lazić za "Nezavisne novine".

S druge strane, u banjalučkom SDS-u za sada vlada muk. Pokušaji da se dobije komentar od lidera gradskog odbora stranke, Branka Blanuše, ostali su bez uspjeha.

Politička previranja u SDS-u

Ova vijest stiže u trenutku kada se banjalučki odbor SDS-a suočava sa značajnim kadrovskim promjenama. Željko Raljić je podnio neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Gradskog odbora SDS-a Banjaluka, kao i na sve ostale funkcije unutar stranke.

Raljić je kao glavni razlog naveo neslaganje sa odlukom stranačkih organa da Biljana Lukić bude nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 3. On je poručio da takvu odluku vidi kao poruku da za njegov dosadašnji rad ne postoji dovoljno povjerenje, te da je podnošenje ostavke njegov moralni i politički čin dosljednosti.

Istovremeno, u javnosti su se pojavile spekulacije da bi se redovima SDS-a mogao prikloniti i Milan Minja Savanović, doskorašnji poslanik liste "Za pravdu i red".

Savanović je, međutim, odbacio ove tvrdnje navodeći da dogovor o njegovom prelasku u SDS ne postoji.