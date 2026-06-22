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Predsjednik Gradskog odbora SDS Banjaluka podnio ostavku

Predsjednik Gradskog odbora SDS Banjaluka podnio ostavku

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
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Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Gradskog odbora Srpske demokratske stranke Banjaluka.

Željko Raljić napušta Srpsku demokratsku stranku Izvor: SDS

Kako je navedeno u saopštenju koje potpisuje Raljić, izbor Biljane Lukić za nosioca liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske za Izbornu jedinicu 3, njemu je, kako ističe, poruka da za njegov dosadašnji rad i političko djelovanje ne postoji dovoljno povjerenje.

"Takvu poruku prihvatam bez zadrške i smatram da je moja politička i moralna obaveza da preuzmem odgovornost. Zbog toga ne podnosim ostavku samo na funkciju predsjednika Gradskog odbora, već i na sve ostale funkcije koje obavljam unutar Srpske demokratske stranke. Smatram da je to jedini ispravan i odgovoran potez kojim pokazujem dosljednost i poštovanje prema volji stranačkih organa i članstva", napisao je on.

On je dodao da je nastojao voditi časno, odgovorno i u najboljem interesu SDS.

"Srpskoj demokratskoj stranci želim uspjeh na predstojećim izborima i ostajem zahvalan svima koji su vjerovali u moj rad", naveo je on.

(Nezavisne/Mondo)

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Željko Raljić SDS

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