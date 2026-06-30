Vladajuća koalicija u Srpskoj potpisala sporazum: Dodik najavio objavu kandidata za dva dana, a potom otkrio imena

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da će imena kandidata vladajuće koalicije za predstojeće opšte izbore biti saopštena u četvrtak, 2. jula, ali ih je svega nekoliko minuta kasnije ipak otkrio.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

Dodik je saopštio da će kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, dok će kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH biti Željka Cvijanović.

Imena kandidata objavljena su nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, na kojem je potpisan Prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera.

Dodik je rekao da je vladajuća koalicija stabilna, čvrsta i jedinstvena, te da će nastaviti zajedničko djelovanje s ciljem očuvanja političke stabilnosti i razvoja Republike Srpske.

"Vrijeme u kojem se nalazimo traži veliku političku pobjedu postojeće koalicije. Takva pobjeda važna je za budućnost Republike Srpske, njen status i realizaciju razvojnih projekata", rekao je Dodik.

On je dodao da koalicioni partneri imaju zajedničke strateške ciljeve i da će nastaviti saradnju uoči predstojećih opštih izbora.

(Srna/Mondo)