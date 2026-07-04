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Blanuša uputio kritiku opoziciji: Lični sukobi i podmetanja samo produžavaju opstanak vladajućeg režima

Blanuša uputio kritiku opoziciji: Lični sukobi i podmetanja samo produžavaju opstanak vladajućeg režima

Autor Haris Krhalić
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Predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša pozvao je opoziciju na smirivanje tenzija, međusobno uvažavanje i političku zrelost.

Blanuša kritikovao opoziciju u RS: Lični obračuni samo pomažu režimu Izvor: SDS

Kandidat za predsjednika Republike Srpske i lider Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša oglasio se na svom Fejsbuk profilu, gdje je uputio ozbiljnu kritiku opozicionim političkim akterima u ovom entitetu. Bez navođenja konkretnih imena, Blanuša je poslao jasan apel za hitnu relaksaciju unutrašnjih tenzija među opozicionim strankama.

Lider SDS-a je naglasio da su političke razlike potpuno normalna i zdrava pojava u svakom društvu, ali da lične uvrede, podmetanja i iznošenje neistina to svakako nisu. Prema njegovim riječima, takve metode i retoriku građani već više od jedne decenije gledaju od strane aktuelne vlasti.

On je istakao da javnost od opozicije s pravom očekuje ozbiljan pristup i jasnu alternativu korupciji, prevarama i kriminalu koje godinama servira vladajući režim. Ono što građani sigurno ne očekuju i ne žele vidjeti jeste iznošenje neistina i ponašanje koje dodatno dijeli, vrijeđa i stvara nepotrebne unutrašnje sukobe.

Blanuša je posebno upozorio na štetnost ličnih obračuna na političkoj sceni, objašnjavajući da takvi potezi imaju kontraefekat i da donose korist samo političkim protivnicima na vlasti.

"Lični obračuni neće oslabiti političke konkurente, već će prije svega oslabiti povjerenje građana u mogućnost promjena i tako dati korumpiranom režimu još par godina prostora da ponižava građane", upozorio je predsjednik SDS-a.

Na kraju svog obraćanja, Blanuša je pozvao sve opozicione kolege na korjenitu promjenu dosadašnjeg pristupa i političkog djelovanja u javnosti. Zaključio je porukom da je u ovom trenutku neophodno pokazati znatno više odgovornosti, međusobnog uvažavanja i političke zrelosti kako bi se opravdala očekivanja građana.

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SDS Branko Blanuša Izbori 2026

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