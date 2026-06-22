Glasanje delegata shvatio kao gubitak povjerenja: Ko će zamijeniti Raljića u SDS-u

Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika GO SDS Banjaluka i na sve druge funkcije u stranci. U javnosti se već spekuliše o mogućim kandidatima SDS-a za predstojeće izbore.

Izvor: SDS

Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Gradskog odbora SDS-a Banjaluka, a istovremeno se u političkim krugovima sve češće pominju imena mogućih kandidata ove stranke za predstojeće opšte izbore.

Raljić je u pismu upućenom stranačkom rukovodstvu naveo da ostavku podnosi nakon što je na sjednici Koordinacionog odbora Izborne jedinice tri odlučeno da nosilac liste SDS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske bude Biljana Lukić.

Kako je istakao, rezultat glasanja delegata iz Banjaluke doživio je kao "jasnu poruku da za moj dosadašnji rad i političko djelovanje više ne postoji dovoljno povjerenje".

"Takvu poruku prihvatam bez zadrške i smatram da je moja politička i moralna obaveza da preuzmem odgovornost", naveo je Raljić.

On je dodao da ne podnosi ostavku samo na funkciju predsjednika Gradskog odbora, već i na sve ostale funkcije koje obavlja unutar SDS-a.

U međuvremenu, prema informacijama koje kruže unutar stranke, profesor ustavnog prava Milan Blagojević trenutno je najozbiljniji kandidat za nosioca liste SDS-a u Izbornoj jedinici jedan za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Pored njega, kao potencijalni kandidat SDS-a u Izbornoj jedinici tri pominje se i Milan Minja Savanović, donedavni poslanik Liste "Za pravdu i red" Nebojše Vukanovića.

Među imenima koja se dovode u vezu sa kandidatskim listama SDS-a nalazi se i nekadašnji odbornik u Skupštini grada Banjaluka Saša Lazić Medo.

Savanović je, međutim, odbacio tvrdnje da je već postignut dogovor o njegovoj kandidaturi na listi SDS-a.

"Ako se za nešto odlučim, ja ću o tome obavijestiti javnost", rekao je Savanović za "Nezavisne novine".

Za sada iz SDS-a nema zvanične potvrde o sastavu izbornih lista, niti o imenima kandidata koji će predstavljati stranku na predstojećim izborima.