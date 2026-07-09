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Blanuša poručio: "Smatram da je najbolje da mandatar bude Draško Stanivuković" 4

Blanuša poručio: "Smatram da je najbolje da mandatar bude Draško Stanivuković"

Autor Haris Krhalić
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Branko Blanuša istakao je da odustajanje Draška Stanivukovića od kandidature u korist SDS-a zaslužuje poštovanje.

branko blanuša Izvor: SDS

Srpska demokratska stranka (SDS) i kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša još jednom su pozdravili odluku Pokreta "Sigurna Srpska" i Draška Stanivukovića o prepuštanju kandidatura SDS-u.

Prema riječima Blanuše, ovaj potez predstavlja izuzetno odgovoran čin koji je povučen isključivo u interesu Republike Srpske, te ujedno otvara jasan i čist put za pobjedu opozicije i konačnu smjenu aktuelne vlasti.

Blanuša je naglasio da najavljena podrška aktuelnom načelniku Istočne Ilidže Marinku Božoviću, kao i njemu lično, zaslužuje veliko poštovanje javnosti. On smatra da se na ovaj način stvaraju idealni uslovi za izgradnju najboljih mogućih odnosa među opozicionim partijama i njihovim liderima u budućnosti.

„Srpska demokratska stranka i ja smatramo da su Pokret 'Sigurna Srpska' i Draško Stanivuković, odgovornom odlukom, koja je isključivo u interesu Republike Srpske, otvorili put za pobjedu opozicije i promjenu vlasti. Prepuštanje kandidatura SDS-u i najavljena snažna podrška kolegi Marinku Božoviću i meni, zaslužuje poštovanje i stvara uslove za najbolje odnose opozicionih partija i lidera u budućnosti.“

Prijedlog za premijera

Blanuša je u svom zvaničnom obraćanju otišao i korak dalje, otvoreno predloživši Draška Stanivukovića za budućeg mandatara za sastav Vlade Republike Srpske u slučaju da dođe do smjene vlasti. On pojašnjava da vođenje izvršne vlasti u trenutnim okolnostima ne predstavlja nikakvu nagradu, već preuzimanje ogromnog tereta i istorijske odgovornosti.

Prema njegovim riječima, nova Vlada će morati hitno da se suoči sa visokim nivoom prezaduženosti Republike Srpske, dubokim problemima u sektorima zdravstva i obrazovanja, kao i sa ozbiljnom krizom u javnim preduzećima i energetici. Pored ekonomskih izazova, Blanuša upozorava i na uočeni pad opšteg društvenog morala, visoku stopu korupcije i sve prisutniju privatizaciju državnih institucija. Iz tog razloga, on smatra da je za poziciju predsjednika Vlade potrebna ličnost sa velikom energijom, apsolutnom posvećenošću, spremnošću na odricanje i hrabrošću.

„S obzirom da će najteži i najodgovorniji posao nakon promjene vlasti biti formiranje i vođenje Vlade Republike Srpske, smatram da je najbolje da mandatar bude Draško Stanivuković. To sigurno nije nagrada kada preuzimate najveću odgovornost u trenutku prezaduženosti, problema u zdravstvu, obrazovanju, javnim preduzećima, energetici, padu opšteg morala, visoke korupcije i privatizacije institucija, ali se nadam da će Stanivuković prihvatiti tu ulogu jer je za posao Predsjednika Vlade potrebna velika energija, apsolutna posvećenost, odricanje i hrabrost.“

Na kraju izlaganja, Blanuša je izrazio duboko uvjerenje da ovaj prijedlog ima najširu moguću podršku javnosti i da će opozicija, kroz zajednički rad, uspjeti da pokrene razvoj i svestrani napredak Republike Srpske.

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Tagovi

Branko Blanuša SDS Draško Stanivuković

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Komentari 4

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Rade

Ako Draško bude premijer, ja se selim iz Republike Srpske

Zemo

Sigurno neću glasati za vas

Borik

Imaš li ti čovječe srama imalo, i trunčicu?

zole

Da ,srednjoškolac da bude premijer a savjetnik da mu bude drina trećina

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