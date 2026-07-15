Hrvatski Sabor usvojio Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH

Hrvatski Sabor usvojio je sa 83 glasa za Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH.

Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Zastupnici u hrvatskom Saboru usvojili su većinom od 83 glasa "za" Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 87 prisutnih parlamentaraca, samo je jedan glasao protiv ovog dokumenta, dok je troje zastupnika ostalo suzdržano tokom izjašnjavanja.

Ova rezolucija, čiji je zvanični predlagač Klub zastupnika Domovinskog pokreta, usaglašena je nakon prethodnog dogovora ove stranke sa vladajućim HDZ-om o zajedničkom tekstu dokumenta.

Odbačeni amandmani stranke Most

Tokom saborske rasprave odbijeno je svih osam amandmana koje je na prijedlog rezolucije uputila stranka Most. Most je kroz svoje amandmane zahtijevao znatno agresivniji pristup zvaničnog Zagreba. Oni su tražili da se ciljevi rezolucije prošire na zagovaranje cjelovite ustavno-političke reforme i da se Vlada Hrvatske pozove na korištenje svih diplomatskih instrumenata, uključujući i pravo veta u međunarodnim institucijama kada su ugroženi interesi Hrvata u BiH.

Pored toga, njihovi prijedlozi uključivali su proglašavanje nepoželjnim osobama (persona non grata) onih političkih zvaničnika koji podstiču izborni inženjering, zabranu ulaska u Hrvatsku osobama koje vrijeđaju hrvatski identitet, kao i reviziju nezakonito stečenih hrvatskih državljanstava. Most je tražio i brisanje Mostarskog sporazuma iz službenog dokumenta, te uvođenje obaveze Vladi da redovno izvještava Sabor o sprovođenju rezolucije.

Predstavnici lijeve opozicije i zastupnici nacionalnih manjina upozorili su javnost da usvojeni dokument neće suštinski riješiti probleme s kojima se Hrvati u BiH suočavaju. Oni su naglasili da je dokument kreiran bez šireg unutrašnjeg političkog konsenzusa i ukazali na činjenicu da su Hrvatskoj u rješavanju ovog pitanja neophodni saveznici unutar Evrope.

U uvodnom dijelu usvojene rezolucije jasno se ističe stav zvaničnog Zagreba da Hrvati u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nemaju ista prava kao ostala dva konstitutivna naroda.

"Hrvatski sabor ocjenjuje da, u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne ostvaruje u potpunosti svoju Ustavom zajamčenu konstitutivnost niti se može smatrati u potpunosti jednakopravnim s ostala dva konstitutivna naroda, što to pitanje čini predmetom legitimnog interesa Republike Hrvatske", navodi se u tekstu rezolucije.

Zanimljivo je da se u prvobitnoj verziji prijedloga praktično zahtijevalo stvaranje zasebne federalne jedinice, odnosno takozvanog "trećeg entiteta". Međutim, u konačnoj, usklađenoj verziji teksta koja je danas dobila zeleno svjetlo, ta odredba je izmijenjena. Sada se umjesto novog entiteta traži uspostavljanje posebne izborne jedinice, i to isključivo za potrebe izbora člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Na kraju, usvojeni tekst poziva Vladu Republike Hrvatske da nastavi pružati snažnu podršku ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH kroz najavljene reforme političkog sistema. Rezolucija takođe predviđa nastavak bliske saradnje između institucija Republike Hrvatske i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) u BiH, uz napomenu da će se izborni proces u Bosni i Hercegovini intenzivno pratiti, dok će se istovremeno nastaviti podrška evropskom putu te države.