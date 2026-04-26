Na skupu u Zagrebu predstavljena karta BiH sa trećim entitetom

Konferencija "TradFest" u Zagrebu izazvala je oštre reakcije u BiH nakon panela o preuređenju države i predstavljanja prijedloga teritorijalne reorganizacije.

Izvor: Klix.ba

Dvodnevni skup "TradFest", održan proteklog vikenda u Zagrebu, izazvao je snažne reakcije u Bosni i Hercegovini zbog tema koje su se odnosile na unutrašnje uređenje države, uključujući i prijedloge njene teritorijalne reorganizacije.

Konferenciju su organizovala ultrakonzervativna udruženja Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, uz podršku američke fondacije Heritage Foundation, koji se dovodi u vezu s krugovima bliskim američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Posebnu pažnju izazvao je panel pod nazivom "BiH: Neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta", što je i prije samog događaja izazvalo oštre kritike u BiH.

Brojni mediji i analitičari ocijenili su skandaloznim činjenicu da se u glavnom gradu susjedne države raspravlja o unutrašnjem preustroju BiH, ističući da je to isključivo pitanje institucija BiH i njenih građana.

Jedan od govornika bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru, koji je rekao da ne može pristati na nepravdu, ali da se mora tražiti "put mogućeg" zbog, kako je naveo, nefunkcionalnosti sistema i neravnopravnog položaja Hrvata kao konstitutivnog naroda.

Dodao je da pitanja političkog uređenja treba rješavati na političkom, a ne crkvenom nivou.

Najviše polemika izazvalo je izlaganje Ivana Pepića sa Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", koji je predstavio model teritorijalne reorganizacije BiH.

Prema tom prijedlogu, BiH bi bila podijeljena na Republiku Srpsku, "hrvatsku republiku", "bošnjačko-muslimansku republiku" i Brčko distrikt.

Na prikazanoj karti posebno je označena takozvana "Croat Republic", koja bi obuhvatala zapadnu Hercegovinu i područje Mostara, uz odvojene teritorijalne cjeline u srednjoj Bosni i Posavini.

Pepić je naveo da bi takav model, po uzoru na Belgiju, mogao osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda.