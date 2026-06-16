Domovinski pokret sutra predstavlja "Deklaraciju o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH"

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić najavio je predstavljanje Deklaracije o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.

Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Hrvatska politička scena ponovo se uzburkala nakon najave zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta (DP) Stipe Mlinarića da će ova stranka u srijedu zvanično predstaviti Deklaraciju o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.

Mlinarić je istakao da verzija dokumenta koja je ranije procurila u javnost nije službena, te da niko još uvijek nije vidio finalni tekst. Prema njegovim riječima, plan je da se Deklaracija najprije predoči koalicionim partnerima u vlasti, a nakon toga saborskim klubovima i predsjedniku Hrvatske.

DP samo popravlja poljuljani rejting

Armin Hodžić, saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine, poručio je da je ova inicijativa apsolutno neprovodiva i štetna.

"Mislim da je ovo nerealno i da ne doprinosi atmosferi koja je potrebna u BiH kako bi se postigli dogovori o otvorenim pitanjima. Ova inicijativa šteti dobrosusjedskim odnosima Hrvatske i BiH, a ne donosi ništa dobro ni samom DP-u, što su pokazale i reakcije hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini", izjavio je Hodžić.

On je dodao da je trenutak za ovakav potez potpuno promašen, s obzirom na to da je u toku predizborni period, te je optužio DP da preko leđa BiH pokušava popraviti svoj politički rejting i imidž kod desno orijentisanih birača.

"Nema drame i trećeg entiteta"

S druge strane, Hrvoje Zekanović (HDS) pokušao je da smiri tenzije, tvrdeći da unutar vladajuće većine u Banskim dvorima nema nikakve drame niti sukoba zbog ovog dokumenta. On smatra da su nesporazumi riješeni i da su svi sudionici u koaliciji već pronašli zajednički jezik.

Medijske spekulacije da ova Deklaracija zapravo otvara vrata i poziva na potpuno istupanje Hrvata iz Federacije BiH, odnosno stvaranje trećeg entiteta, sva trojica aktera su oštro odbacila. Mlinarić je takve navode nazvao neozbiljnim, dok je Hodžić zaključio da je BiH kao zemlja tri konstitutivna naroda "osuđena na dogovore i unutrašnji dijalog".

(Mondo/Index)