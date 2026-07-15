Konaković putuje u Vašington: Na poziv Marka Rubija učestvuje na sastanku o borbi protiv političkog terorizma

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković putuje u Vašington na poziv državnog sekretara SAD Marka Rubija kako bi učestvovao na sastanku o bezbjednosti.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boraviće sutra u Vašingtonu. On u Sjedinjene Američke Države putuje na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, a povod je učešće na ministarskom sastanku posvećenom rješavanju globalnog problema ponovnog porasta političkog terorizma.

Domaćin ovog skupa je američki State Department. Na jednom mjestu okupiće se ministri spoljnih poslova i visoki zvaničnici iz više od 50 država širom svijeta, sa primarnim ciljem intenziviranja međunarodne saradnje, razmjene dragocjenih iskustava i definisanja zajedničkih strategija u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

Tokom trajanja ministarskog skupa u američkoj prijestonici, delegati će se detaljno posvetiti analizi najvažnijih tema iz oblasti globalne bezbjednosti. Razgovaraće se o preciznoj procjeni aktuelnih bezbjednosnih prijetnji s kojima se suočava savremeni svijet, kao i o načinima za unapređenje brze i efikasne razmjene ključnih informacija i obavještajnih podataka među partnerskim državama.

Poseban akcenat u razgovorima biće stavljen na koordinaciju zajedničkih aktivnosti nadležnih institucija, osiguranje i adekvatnu zaštitu kritične infrastrukture u kriznim situacijama, te na sveobuhvatno unapređenje bezbjednosti državnih granica. Ministri će takođe razmatrati i dugoročne mehanizme za uspješno suprotstavljanje i razbijanje finansijskih i operativnih terorističkih mreža.

Pored učešća na glavnim sesijama ministarskog sastanka, ministar Konaković će boravak u Vašingtonu iskoristiti i za intenzivnu diplomatsku aktivnost izvan glavne sale.

"Na marginama sastanka u Vašingtonu ministar Konaković održat će niz bilateralnh susreta s visokim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i drugih partnerskih država, tokom kojih će biti razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje te aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima", saopšteno je iz njegovog kabineta.