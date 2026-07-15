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Haos na nebu iznad Londona: Devet aviona proglasilo vanrednu situaciju

Haos na nebu iznad Londona: Devet aviona proglasilo vanrednu situaciju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Saobraćajni kolaps kakav se ne pamti nastao je kada je avion "Britiš ervejsa" blokirao pistu na aerodromu Getvik, nakon čega su ostale letjelice ostale zarobljene u vazduhu, počele da gube gorivo i panično emitovale kod 7700 za opštu opasnost.

Kolaps na Getviku: Avion blokirao pistu, letjelice ostale bez goriva u vazduhu Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Nebo iznad Londona, jednog od dijelova Evrope sa najgušćim vazdušnim saobraćajem, bilo je poprište nesvakidašnje situacije koja je dovela do toga da se radarski ekrani bukvalno zacrvene. U jednom trenutku, čak devet aviona proglasilo je vanrednu situaciju, odnosno emitovalo transponderski kod 7700 (tzv. Squawk 7700).

Incident je izazvan domino efekatom u vazdušnom prostoru nakon što je pista na aerodromu Getvik (LGW) privremeno bila blokirana letom BA2673 iz Palme de Majorke (PMI), koji je po sletanju zatražio asistenciju spasilačkih službi.

Portparol kompanije British Airways izjavio je: "Naš avion je bezbedno sleteo i putnici su se normalno iskrcali nakon prijave tehničkog kvara na letjelici.", prenosi Mirror.

U komentarima na društvenim mrežama korisnici su navodili da je problem bio povezan sa stajnim trapom, kao i da je avion nakon zaustavljanja bio okružen vatrogasnim i vozilima hitne pomoći. Do proglašenja vanredne situacije na devet letovapo svemu sudeći je došlo zbog zaliha goriva koje su potrošene tokom kruženja u zonama čekanja (holding patterns), oko čega su saglasni specijalizovani servisi poput Flightradar24 i nezvanične informacije.

Važno je napomenuti da se kod (squawk) 7700, iako se koristi i u slučaju ozbiljnih incidenata i ugroženosti bezbednosti leta, odnosi na opštu vanrednu situaciju (General Emergency). To ne znači nužno da su posada i putnici u neposrednoj opasnosti, već obuhvata i manje rizične okolnosti koje mogu da utiču na bezbednost leta, poput nedostatka goriva usled produženog čekanja na sletanje, tehničkih kvarova ili drugih operativnih problema.

Letovi koji su proglasili vanrednu situaciju:

  • BA2591 – Airbus A321 – British Airways iz Verone
  • U28704 – Airbus A21N – easyJet iz Agadira
  • U28330 – Airbus A320 – easyJet iz Rima
  • U28012 – Airbus A320 – easyJet iz Valensije
  • LS3104 – Airbus A21N – Jet2 sa Lanzarotea
  • U28042 – Airbus A21N – easyJet sa Fuerteventure
  • BY4249 – Boeing 738 – TUI Airways sa Rodosa
  • BA2703 – Airbus A321 – British Airways sa Tenerifa
  • BA2607 – Airbus A321 – British Airways iz Barija

Zbog blokade piste na aerodromu Getvik (LGW), pored aviona koji su proglasili vanrednu situaciju, ukupno 14 letova moralo je da bude preusmjereno na alternativne aerodrome.

Od tog broja, pet letova preusmereno je na Luton (LTN), četiri na Stansted (STN), tri na Birmingem (BHX), dok su po jedan avion sletjeli na Hitrou (LHR) i Bristol (BRS).

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Tagovi

Velika Britanija avion London

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