Nakon rezultata kontrole u Banjaluci: Šta znači kada je sladoled zdravstveno neispravan?

Šest od 13 uzoraka sladoleda u Banjaluci nije bilo zdravstveno ispravno, pokazala je redovna kontrola. Iz Instituta za javno zdravstvo RS navode da nema razloga za paniku, ali upozoravaju na povećan rizik od mikrobiološke kontaminacije tokom ljetnih vrućina.

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Rezultati redovne kontrole zdravstvene ispravnosti sladoleda u Banjaluci pokazali su da šest od 13 analiziranih uzoraka nije zadovoljilo zdravstvene kriterijume, a iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske poručuju da nema razloga za paniku, ali da je tokom ljetnih mjeseci neophodan dodatni oprez zbog povećanog rizika od mikrobiološke kontaminacije.

Specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske dr Vesna Petković, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, rekla je da je najčešći uzrok zdravstvene neispravnosti sladoleda prisustvo povećanog broja bakterija koje ukazuju na neadekvatnu higijenu tokom proizvodnje ili čuvanja proizvoda, a ne prisustvo opasnih hemijskih supstanci.

Ona je pojasnila da se zdravstvena ispravnost sladoleda utvrđuje mikrobiološkim i hemijskim analizama. Dok mikrobiološke analize otkrivaju prisustvo bakterija, hemijskim se kontrolišu parametri poput aflatoksina, teških metala i nedozvoljenih boja.

Petkovićeva je upozorila da zdravstvene posljedice zavise od vrste i količine prisutnih mikroorganizama, ali i od zdravstvenog stanja osobe koja konzumira neispravan proizvod. Posebno su ugroženi djeca, starije osobe i lica sa oslabljenim imunitetom.

Govoreći o pravilnom čuvanju sladoleda, naglasila je da hladni lanac mora biti neprekinut – od proizvodnje i transporta do prodajnog mjesta, pri temperaturi između minus 18 i minus 24 stepena Celzijusova.

Ona je istakla da je veći rizik od zdravstvene neispravnosti kod točenog sladoleda nego kod industrijski pakovanih proizvoda, prvenstveno zbog potrebe za redovnim održavanjem higijene aparata i opreme.

Petkovićeva je upozorila i potrošače da izbjegavaju višestruko odmrzavanje i ponovno zamrzavanje porodičnih pakovanja sladoleda, jer takva praksa pogoduje razvoju mikroorganizama i narušava kvalitet proizvoda.

Građanima je savjetovala da prilikom kupovine obrate pažnju na izgled sladoleda, jer promjene boje, teksture ili prisustvo kristala leda mogu ukazivati na nepravilno čuvanje. Ipak, naglasila je da mikrobiološki neispravan sladoled ne mora uvijek imati vidljive promjene, zbog čega je najsigurnije kupovati proizvode na provjerenim prodajnim mjestima koja poštuju higijenske standarde.