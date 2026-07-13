Zabrinjavajući rezultati kontrole u Banjaluci: Više od polovine uzoraka sladoleda zdravstveno neispravno

Gradska inspekcija za hranu sprovela je tokom juna sezonsku akciju kontrole zdravstvene ispravnosti sladoleda u prometu na teritoriji grada Banjaluke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i Veterinarskim institutom Republike Srpske "Dr Vaso Butozan", izvršeno je uzorkovanje u ukupno 13 objekata.

Rezultati analiza pokazali su zabrinjavajuće podatke – od 13 uzetih uzoraka, čak šest nije bilo zdravstveno bezbjedno za konzumiranje, dok je sedam bilo ispravno.

Iz resornog odjeljenja pojasnili su da je u pojedinim objektima rađena samo analiza, dok je u nekima, na zahtjev stranaka, vršena i analiza i superanaliza. Analize je obavljao Veterinarski institut "Dr Vaso Butozan", dok je superanalize radio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektori su subjektima koji su prometovali zdravstveno nebezbjedne proizvode izdali ukupno devet prekršajnih naloga, čiji ukupni iznos dostiže 9.900 KM.

"Inspektori su zabranili dalji promet zdravstveno nebezbjednih sladoleda u objektima u kojima su isti prometovani. Naložene su mjere čišćenja i dezinfekcije prostorija, uređaja i opreme, kao i ponovno uzorkovanje sladoleda do dobijanja ispravnog nalaza. Tek nakon dobijanja ispravnog nalaza, subjekti mogu ponovo da vrše promet ispitivanog sladoleda", naveli su iz Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Podsjetili su i na zakonske odredbe prema Zakonu o hrani Republike Srpske, kojim su za promet zdravstveno nebezbjednih namirnica predviđene kazne od 1.000 KM za preduzetnike, 2.000 KM za pravna lica, te 300 KM za odgovorno lice u pravnom licu.