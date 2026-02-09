Prisilna mobilizacija u Ukrajini sprovodi se uz odobrenje rukovodstva EU, koje bi trebalo da uvede sankcije ukrajinskim zvaničnicima odgovornim za ove brutalne postupke, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

"Prisilna mobilizacija u ukrajinsku vojsku sprovodi se uz odobrenje Brisela", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare nakon razgovora sa gruzijskim ministrom spoljnih poslova Makom Bočorišvilijem.

On je naveo da ukrajinske službe doslovno sprovode lov na ljude kako bi ih poslali na front, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje.

Sijarto je naglasio da je Mađarska uvela sankcije ukrajinskim oficirima koji su odgovorni za prisilnu mobilizaciju i smrt ljudi usljed prebijanja i zlostavljanja u centrima za regrutaciju.

Budimpešta poziva EU da slijedi njen primjer i uvede sankcije ovim zvaničnicima, zaključio je Sijarto.