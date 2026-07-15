Reformska agenda BiH: Forto najavljuje usvajanje dokumenata za spas evropskih miliona

Ministar Edin Forto najavio je moguće pomake u vezi sa Reformskom agendom kako bi se spriječio gubitak evropskih sredstava, te otkrio detalje raspodjele miliona od RAK-a.

Izvor: Goran Janjić/Srna

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto očekuje da će na narednoj sjednici napraviti pomake u vezi sa usvajanjem dokumenata neophodnih za potpisivanje Reformske agende sa Evropskom komisijom, što bi moglo da odgodi donošenje odluke o ukidanju sredstava namijenjenih BiH.

Forto je naveo da je na današnjoj sjednici Savjeta ministara vođena kraća rasprava o Reformskoj agendi, te da očekuje da u proceduru budu pušteni ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati provođenje te agende.

"To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Savjetu ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Savjeta ministara, Predsjedništva i oba doma Parlamentarne skupštine BiH", dodao je Forto.

Navodeći da je BiH probila sve rokove u vezi sa Reformskom agendom, ocijenio je da bi usvajanje navedenih dokumenata moglo da odgodi najavljeno ukidanje sredstava namijenjenih BiH i njihovu raspodjelu drugim zemljama Balkana.

Kad je u pitanju odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH koju je Savjet ministara donio početkom jula, Forto je rekao da je u proceduri pribavljanje svih potrebnih saglasnosti da bi sredstva bila plasirana tamo gdje su određena, prije svega entitetima.

"Entitetske vlade će dobiti po dva osnova, jedan osnov je za projekte u saobraćaju i drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Oba entiteta će dobiti ta sredstva", naveo je Forto.

Prema njegovim riječima, na osnovu te raspodjele Republika Srpska će od tih sredstava dobiti 18 miliona KM, Federacija BiH 28 miliona, Brčko distrikt pola miliona i BHRT šest miliona KM, a RAK 1,7 miliona.

Forto je dodao da je od njegovog dolaska na čelo Ministarstva komunikacija i transporta raspodijeljeno 80 miliona KM, od čega 35 odsto za nivo BiH, pri čemu su sredstva uz BHRT dobili i Granična policija, IDDEEA i drugi.