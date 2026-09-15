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Prvi električni tramvaji krenuli iz Kine za Banjaluku: Naredne sedmice testne vožnje novih autobusa 3

Prvi električni tramvaji krenuli iz Kine za Banjaluku: Naredne sedmice testne vožnje novih autobusa

Autor Haris Krhalić
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Prvi električni tramvaj iz Kine krenuo je prema Evropi, a Draško Stanivuković najavio je njegov dolazak u Banjaluku za nekoliko sedmica.

Draško Stanivuković Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da će prvi električni tramvaj uskoro stići u Banjaluku, nakon što su tramvaji iz Kine krenuli prema Evropi.

Stanivuković je rekao da je delegacija Grada završila posjetu Kini i da su električni tramvaji iz tamošnje luke već ukrcani na brodove koji plove prema Hamburgu.

„Mi očekujemo kroz koju sedmicu da prvi tramvaj, evo da vidite, prvi tramvaj ovog tipa, električni, bude u našem gradu“, rekao je Stanivuković.

Izvor: Grad Banjaluka

Nakon dolaska u Hamburg slijede, kako je naveo, istovar, carinske i druge kontrole, a potom transport prema Banjaluci.

Prema njegovim riječima, Grad je dobio zvaničnu potvrdu da bi Banjaluka trebalo da bude prvi grad u Evropi koji će dobiti ove električne tramvaje, prije Budimpešte i Ljubljane.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Građani će testirati tramvaj

Stanivuković je najavio da će građani imati priliku da isprobaju električni tramvaj i daju mišljenje o njegovoj upotrebi.

Ukoliko tramvaj prođe test građana, ali i procjenu saobraćajaca, inženjera i drugih nadležnih, Grad će ih, kako je rekao, kupiti.

„Naša procjena je do četiri tramvaja da će trebati na teritoriji Grada Banjaluke“, naveo je Stanivuković.

Stižu i električni autobusi

Pored tramvaja, Stanivuković je najavio i širu reformu javnog prevoza u Banjaluci.

Prvi električni autobusi već su stigli u grad, a testni autobusi trebalo bi da budu na ulicama od naredne sedmice.

Najavio je i izgradnju 40 novih autobuskih stajališta, kao i uvođenje aplikacije putem koje će građani moći da prate gdje se njihov autobus nalazi, kada stiže na stanicu i koliko je potrebno do odredišta.

Prema najavi gradonačelnika, kroz novi javni poziv za narednih 10 godina predviđeno je da svi autobusi budu ekološki prihvatljivi, klimatizovani i opremljeni rampama za osobe sa invaliditetom.

Najavljeno je i povećanje broja polazaka, nove linije i, kako je rekao Stanivuković, utrostručen broj polazaka.

Stanivuković je rekao da Grad radi i na posebnom dizajnu novih autobuskih stajališta.

Kako je naveo, gradski arhitekti i inženjeri osmislili su stajališta koja bi trebalo da budu karakteristična upravo za Banjaluku.

Najavio je i posebno vizuelno uređenje autobusa, uključujući boje inspirisane zmijanjskim vezom, kako bi javni prevoz dobio prepoznatljiv izgled.

„Radimo na svim komponentama i na to sam zaista ponosan“, rekao je Stanivuković.

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Tagovi

Draško Stanivuković tramvaj javni prevoz

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Komentari 3

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X men

Tako Drasko, svaka ti cast. Vlast trenutna moze samo da sanja da uradi tako nesto. Oni znaju zaposliti, i zvati da skupljas glasove, i jadan narod se boji i glasa, i zato i tonemo. Svaka ti cast i samo napred. Banjalucanin.

zole

Imaš li atestirane vozače za ta vozila ili će ih ćerati kočijaši

Rade

Ovaj Draško nije dobar u glavi. Ja u naselju nemam kanalizaciju, a ni vode tokom ljeta, a on priča o električnim tramvajima. Bože me sačuvaj

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