Kako spriječiti zloupotrebe u javnim nabavkama: Novi vodič donosi jasnija pravila za isključenje ponuđača

Američka trgovinska komora u BiH predstavila je danas u Sarajevu "Administrativni vodič za primjenu osnova za isključenje ponuđača u postupcima javnih nabavki", koji je zamišljen kao praktičan alat za sve učesnike u ovom sistemu.

Izvor: Shutterstock

Dokument se bavi jednim od otvorenih pitanja sistema javnih nabavki u BiH kao što je kako u praksi primijeniti zakonske osnove za isključenje ponuđača kada postoje okolnosti, poput zabranjenih sporazuma, ozbiljnih profesionalnih propusta ili drugih razloga koji mogu uticati na integritet postupka.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Elvir Rožnjaković rekao je da je vodič važan zbog praktične primjene Zakona o javnim nabavkama, te pojasnio da kod ovih fakultativnih osnova za isključenje nije dovoljno samo da se utvrdi da određena okolnost postoji i automatski da se isključi ponuđač.

Prema njegovim riječima, potrebno je sagledati konkretan slučaj, njegovu težinu, pouzdanost ponuđača i eventualne mjere samokorekcije koja se preduzima.

"Cilj ove agencije je da se doprinese što ujednačenijoj primjeni zakona jer ista pravila ne bi trebala da imaju različito tumačenje kod više ugovornih organa. To znači veću pravnu sigurnost za ugovorne organe, ali i za poslovnu zajednicu", pojasnio je Rožnjaković, koji smatra da ovaj vodič može biti jedan vrlo koristan praktičan alat za sve učesnike u sistemu javnih nabavki.

Rožnjaković je istakao da je građanima najvažnije da javni novac bude trošen kroz postupke u kojima postoje jasna i jedinstvena pravila.

"Kada ugovorni organi imaju jasnije procedure za procjenu pouzdanosti ponuđača - smanjuje se prostor za proizvoljne odluke, a povećava se transparentnost, konkurentnost i pravna sigurnost", poručio je Rožnjaković.

Prema njegovim riječima, cilj javnih nabavki nije samo da se završi neki postupak nabavke, već da se dobije najbolja vrijednost za uloženi novac.

Direktor Američke trgovačke komore u BiH Nedim Hamzić rekao je da je cilj ovog vodiča da se doprinese transparentnijem i pouzdanijem sistemu javnih nabavki u BiH, tako da pomogne svim svima ugovornim organima, ponuđačima i privredi BiH u primjeni postojećih zakonskih odredaba o isključivanju ponuđača.

"Zakon je tu, ovo je samo jedan alat koji će dodatno pomoći da sve tri strane uspiju da što brže i kvalitetnije prevaziđu sve poteškoće u procesima javnih nabavki i da na taj način doprinesemo što kvalitetnijem odabiru budućih dobavljača u BiH", rekao je Hamzić.

Sadržaj "Administrativnog vodiča za primjenu osnova za isključenje

ponuđača u postupcima javnih nabavki" razvijan je kroz rad sa kompanijama koje učestvuju u javnim nabavkama, analizu problema iz prakse i konsultacije sa nadležnim institucijama, uključujući Agenciju za javne nabavke BiH i Konkurencijski savjet BiH.

Ovaj vodič je pripremljen u okviru projekta "Jačanje integriteta javnih nabavki i kapaciteta strateškog zagovaranja u BiH" koji Američka komora sprovodi uz podršku Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE).