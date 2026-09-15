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Novi detalji krvavog napada u Šibeniku: Osumnjičeni toliko drogiran da ne može da priča

Novi detalji krvavog napada u Šibeniku: Osumnjičeni toliko drogiran da ne može da priča

Autor Haris Krhalić
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U Šibeniku je nožem ubijen 28-godišnji mladić, dok je 22-godišnja djevojka teško povrijeđena. Uhapšen je 24-godišnji osumnjičeni.

hrvatska policija Izvor: Shutterstock

U apartmanu u Šibeniku sinoć je došlo do krvavog napada u kojem je nožem ubijen 28-godišnji muškarac, dok je 22-godišnja djevojka teško povrijeđena i ljekari se bore za njen život.

Policija nastavlja kriminalističku istragu zbog teškog ubistva i pokušaja ubistva, a zbog napada je uhapšen 24-godišnji muškarac.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni se nalazi pod snažnim uticajem droge, zbog čega istražitelji još nisu mogli da obave razgovor s njim niti da počnu službeno ispitivanje. Čeka se da se njegovo zdravstveno stanje stabilizuje, uz ljekarski nadzor u šibenskoj bolnici.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, jedna od glavnih radnih verzija jeste da su žrtve i osumnjičeni prije napada konzumirali drogu u iznajmljenom apartmanu, piše Index.

Za sada nije poznato šta je dovelo do sukoba i zbog čega je 24-godišnjak potegao nož. Te okolnosti trebalo bi da budu utvrđene tokom nastavka istrage.

Policija je dojavu o događaju primila noćas oko 2.30 časova od radnika Hitne pomoći.

Po dolasku na mjesto događaja policajci su zatekli beživotno tijelo 28-godišnjaka, koji je preminuo od povreda zadobijenih ubodima nožem, kao i teško povrijeđenu 22-godišnju djevojku.

Djevojka je sa višestrukim povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, a njeno zdravstveno stanje i dalje je kritično.

Osumnjičeni ranije prijavljivan zbog kriminala i droge

Policija je ubrzo nakon prijave pronašla i uhapsila 24-godišnjaka na području Šibenika.

Iz policije je potvrđeno da je utvrđeno da je osumnjičeni tokom noći boravio u apartmanu zajedno sa žrtvama.

Riječ je o osobi koja je i ranije bila poznata policiji. Šibenska policija je protiv njega u više navrata postupala i podnosila krivične prijave zbog imovinskog kriminala i zloupotrebe droge.

Uviđajem na mjestu događaja rukovodi županijska državna tužiteljka u Šibeniku.

Osumnjičeni će biti priveden na kriminalističku obradu čim njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo.

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Šibenik ubistvo

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