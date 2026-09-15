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Otklonjene sve prepreke: Počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Otklonjene sve prepreke: Počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Autor Haris Krhalić
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UIO je završila tehničko povezivanje sa posljednje tri institucije, a prvo rješenje za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu moglo bi biti izdato za dva dana.

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Prvo rješenje moglo bi biti izdato za dva dana Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uprava za indirektno oporezivanje BiH ispunila je sve tehničke uslove za početak izdavanja rješenja o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, nakon što su još tri institucije omogućile pristup svojim informacionim sistemima.

Iz UIO je saopšteno da je uspostavljena tehnička razmjena podataka sa Poreskom upravom Federacije BiH, Federalnim ministarstvom pravde i Vladom Brčko distrikta BiH.

Time je, kako navode, završeno povezivanje neophodno za provjere na teritoriji cijele BiH.

„Izuzetno je važno što su i posljednje tri institucije uspjele obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima. Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da Uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja“, saopšteno je iz UIO.

Iz UIO navode da će završno testiranje sistema biti okončano u naredna 24 sata, tokom kojeg bi trebalo da budu otklonjeni eventualni nedostaci.

Ukoliko sve bude završeno prema planu, prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu moglo bi biti izdato u naredna dva dana.

Direktor UIO Zoran Tegeltija ranije je saopštio da su zaprimljena 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a.

Najviše zahtjeva podneseno je u Tuzli, 580, zatim u Sarajevu 321, Banjaluci 228 i Mostaru 105.

Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti punoljetni državljani BiH sa stalnim prebivalištem u BiH koji kupuju svoju prvu novoizgrađenu stambenu nekretninu i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom.

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Tagovi

UIO BiH nekretnine povrat PDV

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