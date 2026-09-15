Razorne poplave u Nepalu odnijele 1.400 života: Među hiljadama nestalih i 607 stranih državljana

U Nepalu se nakon razorne poplave 26. avgusta kao nestalo vodi 607 turista, najnoviji su podaci nepalske Uprave za turizam.

Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia

Načelnik Uprave Suradž Gimire rekao je da su većina nestalih, njih 189, državljani Indije.

Na spisku se nalazi 65 državljana SAD, 55 Malezije i 54 Ukrajinca, kao i 37 državljana Kine, 33 Australije i 33 Letonca.

I dalje nema kontakta sa 33 državljana Britanije i 30 državljana Kanade.

On je dodao da identitet devet osoba još nije utvrđen.

Kao nestalo se vodi 329 žena i 269 muškaraca.

Snažna poplava pogodila je sjeverni Nepal krajem avgusta, usmrtivši gotovo 1.400 ljudi.

Katastrofu je izazvalo klizište u blizini kineske granice, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi.

Ogromna masa stijena i nanosa mulja kretala se brzinom većom od 70 kilometara na čas duž riječnog korita, uništavajući naselja i plaveći veliku površinu.

Prema najnovijim podacima, oko 5.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.

Na spiskovima nestalih osoba koje vodi Ambasada Rusije nalazi se 11 ruskih državljana, navodi TASS.

(SRNA)