logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razorne poplave u Nepalu odnijele 1.400 života: Među hiljadama nestalih i 607 stranih državljana

Razorne poplave u Nepalu odnijele 1.400 života: Među hiljadama nestalih i 607 stranih državljana

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Nepalu se nakon razorne poplave 26. avgusta kao nestalo vodi 607 turista, najnoviji su podaci nepalske Uprave za turizam.

Nepal traga za više od 600 ljudi nakon poplava Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia

Načelnik Uprave Suradž Gimire rekao je da su većina nestalih, njih 189, državljani Indije.

Na spisku se nalazi 65 državljana SAD, 55 Malezije i 54 Ukrajinca, kao i 37 državljana Kine, 33 Australije i 33 Letonca.

I dalje nema kontakta sa 33 državljana Britanije i 30 državljana Kanade.

On je dodao da identitet devet osoba još nije utvrđen.

Kao nestalo se vodi 329 žena i 269 muškaraca.

Snažna poplava pogodila je sjeverni Nepal krajem avgusta, usmrtivši gotovo 1.400 ljudi.

Katastrofu je izazvalo klizište u blizini kineske granice, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi.

Ogromna masa stijena i nanosa mulja kretala se brzinom većom od 70 kilometara na čas duž riječnog korita, uništavajući naselja i plaveći veliku površinu.

Prema najnovijim podacima, oko 5.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.

Na spiskovima nestalih osoba koje vodi Ambasada Rusije nalazi se 11 ruskih državljana, navodi TASS. 

(SRNA)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nepal poplave

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ