Nepal obilježava dan žalosti za žrtve poplava, dok se nastavlja potraga za preživjelima nakon katastrofalnog klizišta na granici s Kinom.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Nepal obilježava nacionalni dan žalosti za stotine žrtava katastrofalnih poplava duž granice sa Kinom, dok vlada nastavlja potragu za preživjelima nakon što su četiri osobe spasene iz ruševina posljednjih dana.

Klizište izazvalo bujičnu poplavu

Katastrofu je izazvalo urušavanje glečera na himalajskoj granici između Nepala i kineskog Tibeta 26. avgusta. Ogromna lavina blata i kamenja sručila se u rijeku, stvarajući vodeni talas koji je odnio gradove i sela. Putevi i autoputevi bili su zatrpani blatom i ruševinama.

Najmanje 1.380 ljudi je poginulo u klizištima, a više od 5.500 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Danas, 13. dana nakon tragedije, zastave na vladinim institucijama u Nepalu i diplomatskim predstavništvima širom svijeta spuštene su na pola koplja. Prema hinduističkoj tradiciji, ovo označava kraj perioda žalosti, koji vjernici prate posebnim ritualima, javlja Rojters.

Potraga za preživjelima se nastavlja

Spasilačke ekipe su posljednjih dana uspjele da izvuku četvoro preživjelih, što daje nadu da ima još živih ispod ruševina. U petak su dva radnika spašena iz tunela hidroelektrane, a u subotu je iz drugog tunela izvučen kineski državljanin. Istog dana, jedna Nepalka je spašena iz svoje zatrpane kuće.

Vidi opis Dan žalosti u Nepalu: Poginulo najmanje 1300 ljudi, traga se za hiljadama nestalih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xinhua / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Anup OJHA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RSS / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Portparol vojske Radža Ram Basnet rekao je da su spasilačke operacije sada usmjerene na područja hidroelektrana jer vlasti vjeruju da tamo možda ima još preživjelih. Preko granice, kineski zvaničnici su juče objavili da su pronašli još 12 tijela, a potraga za stotinama nestalih u Tibetu se nastavlja.

Nema zvaničnih komemoracija

Vlada nije planirala nikakve veće zvanične događaje za dan žalosti, s obzirom na to da su spasilačke operacije još uvijek u toku.

"Nismo organizovali zvanične vladine programe jer su spasilačke i pretražne operacije u poplavljenim područjima još uvijek u toku", potvrdila je Rojtersu Fanindra Paudel iz Nacionalnog centra za vanredne operacije (NEOC).

Procjena štete i spasavanje zatvorenika

Predsjednik Ram Čandra Paudel posjetio je pogođena područja kako bi procijenio obim štete, potvrdio je njegov kabinet. U međuvremenu, premijer Balendra Šah je na društvenim mrežama objavio spasavanje 923 zatvorenika iz okružnog zatvora u Nuvakotu, jednom od dva najteže pogođena okruga.

Stražari su premjestili zatvorenike u zgradu na višem terenu neposredno prije nego što je voda ušla u zatvor. Šah je takođe rekao da su vlasti uhvatile 50 zatvorenika koji su iskoristili haos da probiju zatvorski zid i kapiju. Uhapšeni su nakon što su pobjegli oko stotinu metara od zatvora.

(Mondo.rs)