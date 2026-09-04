Nada za porodice nestalih u Nepalu: Nakon devet dana spašena dva radnika iz tunela

Dvojica radnika spašena su živa iz tunela hidroelektrane u Nepalu devet dana nakon katastrofalnih poplava. Potraga za drugima se nastavlja.

Izvor: BBC video/screenshot

Dvojica radnika spašena su živa iz tunela hidroelektrane Trishuli 3A u Nepalu, devet dana nakon što su u katastrofalnim poplavama ostali zarobljeni pod zemljom, javlja BBC.

Spasioci su u petak, 4. septembra, čuli glasove iz unutrašnjosti tunela, nakon čega su uspjeli da pronađu dvojicu muškaraca. Riječ je o mašinskom poslovođi i mašinskom nadzorniku, koji su nakon izvlačenja prebačeni u bolnicu u Katmanduu.

Jedan od spašenih pronađen je prekriven blatom, a prema navodima nepalske vojske, jedan od muškaraca rekao je da se u tunelu nalaze i drugi ljudi.

Spasioci zbog toga nastavljaju potragu, dok je današnje spašavanje probudilo nadu da bi i drugi radnici mogli biti pronađeni živi.

Nepal: Indian Tunnel Rescue Team and Medical Team at work in rescue efforts in Nepal.pic.twitter.com/yL9NPO218H — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul)September 4, 2026

Stotine radnika još se vode kao nestale

Dvojica radnika spašena su iz kompleksa Trishuli 3A, jednog od više hidroenergetskih projekata koji su teško stradali u poplavama.

Prema podacima Udruženja nezavisnih proizvođača električne energije Nepala, na projektu Trishuli 3A najmanje 557 radnika vodi se kao nestalo, dok se procjenjuje da je oko 115 njih moglo ostati zarobljeno u glavnom tunelu.

Šira potraga obuhvata više hidroelektrana duž koridora Bhotekoshi-Trishuli. Nepalske vlasti procjenjuju da je oko 900 radnika nestalo iz 12 hidroenergetskih projekata, dok se vjeruje da je oko 500 njih moglo ostati zarobljeno u tunelima.

Spasilačke ekipe pretražuju tunele u projektima Langtang, Chilime, Upper Trishuli 1, Upper Trishuli 3A i Upper Trishuli 3B. U operacijama učestvuju nepalska vojska i policija, uz pomoć specijalizovanih timova iz Indije, Kine i Južne Koreje.

Prije zarobljenih radnika spašeno još 279 ljudi

Nepalska vojska je ranije saopštila da je neposredno nakon poplava iz različitih hidroenergetskih projekata spašeno 279 ljudi, među kojima 221 osoba iz Upper Trishuli 3A i 33 iz Upper Trishuli 1.

Današnje spašavanje dvojice radnika, međutim, predstavlja posebno značajan trenutak jer su oni pronađeni živi unutar tunela, devet dana nakon katastrofe.

Na sigurnom više od 13.000 pogođenih poplavama

Prema najnovijim podacima nepalskih vlasti, u katastrofi je do sada spašeno 13.093 ljudi, uključujući više od 300 stranih državljana.

Istovremeno je pronađeno 1.287 tijela, dok se oko 5.083 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Među nestalima je približno 600 stranih državljana iz 35 zemalja. Vlasti naglašavaju da se brojke i dalje ažuriraju dok traju potraga i provjera podataka.

Katastrofalne poplave pogodile su Nepal 26. avgusta, nakon događaja koji je, prema dosadašnjim procjenama, vjerovatno bio povezan sa urušavanjem glečera. Voda, blato i stijene zahvatili su naselja i hidroenergetske objekte duž rijeke Trishuli, ostavljajući za sobom veliki broj žrtava i nestalih.

Spasilačke ekipe i dalje rade na raščišćavanju tunela, a nakon pronalaska dvojice preživjelih raste nada da bi u dubini oštećenih objekata mogli biti pronađeni i drugi radnici.