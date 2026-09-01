logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Broj žrtava poplava u Nepalu i Kini premašio 1.000, hiljade se vode kao nestale

Broj žrtava poplava u Nepalu i Kini premašio 1.000, hiljade se vode kao nestale

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini premašio je 1.000, dok se hiljade ljudi i dalje vode kao nestale.

nepal.jpg Izvor: - / INSTAR Images / Profimedia

Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1.000, saopštile su vlasti, piše "Dejli mejl".

Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3.916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranaca.

Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva.

Katastrofa je se dogodila u srijedu, 26. avgusta, a započela je nizom događaja visoko u Himalajima.

Urušavanje glečera dovelo je do klizanja stijena, leda i vode u doline ispod, izazivajući snažne poplave i klizišta nizvodno.

Naučnici koji proučavaju satelitske snimke rekli su da se provobitno urušavanje i odron dogodio u regionu Himalaja.

Odron stijena bio je dovoljno snažan da se registruje kao zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nepal poplave bujice žrtve

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ