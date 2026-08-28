Šteta od poplava u Nepalu mogla bi dostići nekoliko milijardi dolara

Materijalna šteta i gubici od katastrofalnih poplava u Nepalu mogli bi dostići nekoliko milijardi dolara.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Gubici i materijalna šteta usljed poplave u Nepalu mogli bi da dostignu neoliko milijardi dolara, izjavio je za agenciju "Blumberg" nepalski ministar finansija Svarnim Vagle.

On je najavio da će tačan iznos biti izračunat za oko sedam dana.

"Svjetska banka se obavezala da će na humanitarne potrebe usmjeriti najmanje 10 odsto novca koji nije raspodijeljen za druge projekte. To će iznositi oko 160 miliona dolara. Osim toga, Azijska razvojna banka izdvojila je pet miliona dolara", rekao je Vagle.

Najmanje 489 ljudi poginulo je u poplavama u Nepalu.