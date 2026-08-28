logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šteta od poplava u Nepalu mogla bi dostići nekoliko milijardi dolara

Šteta od poplava u Nepalu mogla bi dostići nekoliko milijardi dolara

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Materijalna šteta i gubici od katastrofalnih poplava u Nepalu mogli bi dostići nekoliko milijardi dolara.

nepal Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Gubici i materijalna šteta usljed poplave u Nepalu mogli bi da dostignu neoliko milijardi dolara, izjavio je za agenciju "Blumberg" nepalski ministar finansija Svarnim Vagle.

On je najavio da će tačan iznos biti izračunat za oko sedam dana.

"Svjetska banka se obavezala da će na humanitarne potrebe usmjeriti najmanje 10 odsto novca koji nije raspodijeljen za druge projekte. To će iznositi oko 160 miliona dolara. Osim toga, Azijska razvojna banka izdvojila je pet miliona dolara", rekao je Vagle.

Najmanje 489 ljudi poginulo je u poplavama u Nepalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nepal poplave bujice

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ