Broj poginulih u poplavama u Nepalu porastao na 469

Broj poginulih u poplavama u Nepalu porastao je na 469. Stotine turista vode se kao nestale, a raste i opasnost od pucanja brane.

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Broj poginulih u poplavama u Nepalu porastao je na 469, saopštila je nepalska policija.

Policija je juče saopštila da je u poplavama koje su zahvatile Nepal i Tibet poginulo najmanje 389 ljudi, a stotine turista se i dalje vode kao nestale.

Poplave je izazvalo obrušavanje stijena i pokretanje klizišta. Prema pojedinim izvorima, uzrok poplava mogao bi biti i zemljotres, koji se dogodio nakon obrušavanja stijena i zemlje u rijeku.

Prema navodima agencije za ublažavanje katastrofa, slike zabilježene satelitom pokazale su da se u poplavljenom području stvorilo jezero. Nivo vode u jezeru raste, te postoji mogućnost pucanja brane.