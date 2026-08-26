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Otkriven uzrok katastrofe u Nepalu: Zastrašujući prizori, više od 150 mrtvih (Video)

Otkriven uzrok katastrofe u Nepalu: Zastrašujući prizori, više od 150 mrtvih (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Uzrok bujičnih poplava u Nepalu nije zemljotres iako su zabilježene seizmičke aktivnosti, već klizište koje je pokrenulo prirodnu katastrofu koja je dosad odnijela 157 života.

Katastrofalne poplave u Nepalu i Tibetu: Najmanje 157 mrtvih Izvor: X/@visegrad24

Bujične poplave pogodile su danas himalajski region Nepala i kineskog Tibeta kada je poginulo, prema posljednjim informacijama, najmanje 157 osoba, prenosi "Skaj Njuz". Iako se prvobitno spekulisalo da je uzrok poplava jak zemljotres, američki Institut za geologiju je utvrdio da se zemljotres nije dogodio iako su podzemni senzori registrovali potres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali.

Međutim, potres nije registrovan zbog zemljotresa već klizišta koje je pokrenulo bujične poplave, prenosi "Skaj Njuz". Policija je dosad pronašla 157 tijela, 579 turista se vodi kao nestalo, dok je 40 osoba završilo u bolnici zbog teških povreda.

Pogledajte fotografije poplava u Nepalu.

Američki Institut za geologiju je objasnio da je seizmička aktivnost registrovana zbog klizišta koje je nastalo. Zbog toga je nastala zabuna u početku istrage uzroka velikih bujičnih poplava koje su napravile pravu katastrofu u cijeloj zemlji.

U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i putevi, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasilačke ekipe iz Kine i Indije.

U okrugu Nuvakot je nabujala rijeka Trišuli čak srušila most i nekoliko višespratnica duž obale. Nestale su brojne zgrade i drveće duž obale.

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Tagovi

Nepal bujice poplave

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