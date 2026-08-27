Nestalo gotovo 1.500 ljudi u Nepalu i Tibetu, među njima više od 800 stranaca

Gotovo 1.500 ljudi nestalo je nakon katastrofalnih poplava u Nepalu i Tibetu. Među nestalima je više od 800 stranaca.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Spasioci su u Nepalu pronašli 25 kineskih radnika koji su bili među nestalima u poplavama u toj zemlji i u kineskoj oblasti Tibetu, saopštili su nadležni organi.

Gotovo 1.500 ljudi, uključujući najmanje 800 stranaca, nestalo je u Nepalu i Tibetu nakon što su se blato i stijene srušili u rijeku i izazvali katastrofalne poplave u gradovima i dolinama, saopštili su nadležni organi.

Spasioci u Nepalu koriste helikoptere u potrazu za preživjelima, a juče su bacali pakete sa najneophodnijim namirnicama za stanovništvo u ugroženim područjima, javio je Rojters.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Prema najnovijim podacima, poginulo je najmanje 157 ljudi, a policija očekuje da će broj žrtava dodatno porasti.

U Nepalu je nestalo 826 ljudi, uključujući 600 stranaca.

Među nestalim turistima su državljani više od 20 zemalja, uključujući Indiju, SAD, Australiju, Veliku Britaniju i Kanadu.