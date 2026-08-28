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Objavljen identitet srpske državljanke nestale u Nepalu: Stižu nove informacije o turistima za kojima se traga

Objavljen identitet srpske državljanke nestale u Nepalu: Stižu nove informacije o turistima za kojima se traga

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Enisa Leković je među 537 stranih turista nestalih u poplavama u Nepalu.

Srpkinja među nestalima u Nepalu: Više od 500 turista na spisku spasilaca Izvor: EPA/Narendra Shrestha

Državljanka Srbije Enisa Leković nalazi se među 537 stranih turista koji se vode kao nestali nakon razornih bujičnih poplava u Nepalu, u kojima je stradalo blizu 500 ljudi.

Nepalske vlasti objavile su spisak sa imenima, datumima rođenja i državljanstvima stranaca sa kojima je izgubljen kontakt od srijede.

Spisak sa imenima, datumima rođenja i državljanstvima stranaca sa kojima je izgubljen kontakt
Izvor: Printscreen

Najveći broj nestalih čine državljani Indije (178), SAD (65), Ukrajine (53), Malezije (51), te Australije i Velike Britanije (po 33). Podaci se intenzivno ažuriraju tokom akcija spasavanja, pa je broj registrovanih nestalih stranaca smanjen u odnosu na raniji presjek od 27. avgusta, kada ih je bilo 596.

Kina obustavila spasilačke operacije

Kineske vlasti privremeno su obustavile spasilačke operacije na Tibetu zbog straha da bi jezero nastalo iza nanosa odrona moglo da pukne i izazove novu poplavu.

Vlasti već satima prate rast nivoa vode uzvodno od graničnog prelaza Đirong, koji je u srijedu teško stradao u bujici blata i vode.

Nakon obilne kiše povećao se rizik da prirodna brana popusti, pa je spasilačkim ekipama naređeno da zasad prekinu operacije.

Na kineskoj strani granice više od 550 ljudi vodi se kao nestalo, među njima 260 stranaca, uključujući hodočasnike koji su putovali prema svetoj planini Kailaš.

Upozorenje poslato stanovnicima zbog prelivanja jezera

Nepalske vlasti su poslale upozorenje stanovnicima zbog porasta vodostaja rijeke Bhote Koši u okrugu Rasuva.

U poruci, poslatoj u 11:48 po lokalnom vremenu, navodi se da je nepalska agencija za upravljanje katastrofama dobila informacije da se poplave rijeke intenziviraju.

Stanovnicima je savjetovano da ostanu bezbjedni i budu oprezni.

(MONDO)

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Tagovi

Nepal poplave bujice

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