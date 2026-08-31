Nepal: Spasioci traže stotine ljudi zarobljenih u tunelima hidroelektrana (Video)

Spasilačke ekipe u Nepalu uz pomoć stručnjaka iz Kine i Indije pokušavaju da dođu do stotina radnika zarobljenih u tunelima hidroelektrana nakon katastrofalnih poplava.

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Spasilačke ekipe u Nepalu intenzivirale su potragu za stotinama ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana nakon prošlonedjeljnih poplava.

Prema podacima nepalskih vlasti, 903 osobe su poginule, dok se 4.247 ljudi vodi kao nestalo.

U akciji učestvuju i stručnjaci iz Kine i Indije, dok spasilačke ekipe koriste bagere, kontrolisane eksplozije i reflektore kako bi uklonile blato i stijene iz zatrpanih tunela.

Spasilačke ekipe u Nepalu intenzivirale su u ponedjeljak potragu za stotinama ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana nakon katastrofalnih poplava i odrona koji su prošle sedmice pogodili himalajsku zemlju.

U akciji nepalskim ekipama pomažu stručnjaci iz Kine i Indije, posebno u operacijama spasavanja iz tunela. Razorne bujice blata, stijena, leda i drugih nanosa prošle srijede proširile su se dolinama i selima Nepala, ali i preko granice u Kinu.

Prema posljednjim podacima nepalskih vlasti, 903 osobe su potvrđeno stradale, dok se 4.247 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Crveni krst procjenjuje da je katastrofom pogođeno više od 90.000 ljudi.

Smatra se da je katastrofu pokrenulo urušavanje glečera.

Spasioci probijaju put kroz blato i stijene

Nepalske vlasti saopštile su da je jedan od glavnih prioriteta spasavanje 933 radnika za koje se vjeruje da su ostali zarobljeni u 11 hidroenergetskih projekata. Mnogi od njih nalaze se u približno šest tunela u teško pogođenim okruzima Rasuva i Nuvakot.

Spasilačke ekipe koriste bagere, kontrolisane eksplozije i snažne reflektore kako bi uklonile vodu, blato i stijene i pokušale da otvore prolaze prema tunelima.

Nepalska vojska saopštila je da su ekipe uspjele da uđu u dva tunela i pronađu tri tijela, dok su drugi dijelovi i dalje zatrpani nanosima i predmet su potrage.

“Velika količina nanosa je nataložena i to predstavlja veliki izazov za otvaranje tunela”, rekao je portparol nepalske vojske Radža Ram Basnet.

Prema njegovim riječima, glavni cilj spasilačkih ekipa je da oslobode ulaze u tunele i omoguće nastavak potrage.

Fotografije i snimci koje su objavile spasilačke ekipe prikazuju radnike kako u mraku, pod reflektorima, uklanjaju blato i stijene. Vojnici su uz pomoć ručnih lampi pretraživali velike iskope pokušavajući da pronađu prostor kroz koji bi mogli da dođu do jednog od tunela.

Watch HOW FAST Nepal FLOODED



I did not speed up the clip, this is MADNESSpic.twitter.com/IMdQwaJKJI — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani)August 29, 2026

Više od 4.000 ljudi se vodi kao nestalo

Nepalske vlasti saopštile su da se, osim 933 radnika na hidroenergetskim projektima, kao nestali vode još hiljade ljudi.

Na kineskoj strani granice, u okrugu Đirong, poginulo je 16 ljudi, dok se 546 osoba vodi kao nestalo.

Nepalsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se među nestalima nalazi oko 590 stranih državljana iz 39 zemalja. Iz poplavljenog područja do sada je spaseno više od 10.000 ljudi, među kojima su 323 strana državljanina.

Stotine tijela, od kojih mnoga još nisu identifikovana, već su sahranjena u plitkim grobovima jer su zbog toplog i vlažnog vremena počela da se raspadaju nakon što ih je bujica odnijela niz planinske predjele.

Scary visuals of flash floods in Nepal.pic.twitter.com/2wKHrX6tFn — Piyush Rai (@Benarasiyaa)August 26, 2026

Procvat hidroenergetskih projekata

Nepal posljednjih decenija intenzivno razvija hidroenergetske projekte, nastojeći da iskoristi ogromne vodne resurse Himalaja i riješi dugogodišnje probleme sa snabdijevanjem električnom energijom.

Planinski teren zahtijeva izgradnju tunela kojima se voda sprovodi kroz strme predjele. Velika visinska razlika između himalajskih rijeka i elektrana omogućava proizvodnju električne energije.

Dio proizvedene električne energije namijenjen je i izvozu u susjednu Indiju.

Premijer Nepala Balendra Šah opisao je poplave kao “neviđenu i razornu prirodnu katastrofu”, ističući da je i dalje teško napraviti potpunu procjenu štete.

Opasnost od novih odrona i jezera

Spasilačke operacije u više navrata su prekidane zbog lošeg vremena i straha od novih poplava.

Katastrofa je dovela do stvaranja jezera u području uz granicu Nepala i Kine, a njegovo izlivanje u nepalske rijeke predstavlja dodatnu opasnost.

Kineska državna televizija CCTV objavila je da i dalje postoji opasnost od urušavanja glečera u blizini udubljenja koje je nastalo nakon prošlonedjeljnog urušavanja na nepalskoj strani granice.

Snimci dronovima pokazali su više velikih nanosa nastalih klizištima duž obje obale rijeke. Oni predstavljaju opasnost od novih urušavanja i stvaranja novih jezera.

Kineski državni mediji katastrofu su povezali sa dugoročnim posljedicama globalnog zagrijavanja i nestabilnošću glečera.

Kina i Nepal različito o razmjeni podataka

Nepal je ranije saopštio da mu generalno nije potrebna strana pomoć u spasilačkim i potražnim operacijama, ali je zatražio stručnu pomoć Kine i Indije za spasavanje ljudi iz tunela.

Dvojica nepalskih zvaničnika rekla su Rojtersu da Kina nakon sastanka o unapređenju saradnje početkom ove godine nije podijelila dovoljno informacija o rizicima povezanim sa glečerima i nivoima vode. Oni su izrazili bojazan da bi nedostatak razmjene podataka mogao otežati pripremu za buduće katastrofe.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je takve navode, navodeći da je Peking kontinuirano dostavljao Nepalu meteorološke i hidrološke podatke.

Portparol kineskog ministarstva Guo Đijakun rekao je u ponedjeljak da gotovo 100 kineskih državljana na nepalskoj strani granice još nije moguće kontaktirati.

Kineske vlasti saopštile su i da će nastaviti da snažno podržavaju Nepal u naporima za saniranje posljedica katastrofe.

(MONDO/Rojters)