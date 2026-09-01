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Srpkinja koja je nestala u poplavama u Nepalu pronađena živa: Oglasila se njena ćerka poslije 6 dana neizvjesnosti

Srpkinja koja je nestala u poplavama u Nepalu pronađena živa: Oglasila se njena ćerka poslije 6 dana neizvjesnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Državljanka Srbije Enisa Leković, koja se od 26. avgusta vodila kao nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu, pronađena je živa.

nepal.jpg Izvor: - / INSTAR Images / Profimedia

Državljanka Srbije Enisa Leković, koja se od 26. avgusta vodila kao nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu, pronađena je živa.

Njena ćerka je jutros objavila da su dobili fotografiju i da je njena majka bezbedna i trenutno na putu ka Katmanduu.

Ćerka je u Fejsbuk grupi "Trekking in Nepal" napisala:

"Samo želim da se zahvalim svima koji su se toliko trudili da mi pomognu. Nevjerovatni ste. Danas smo dobili fotografiju, moja mama je bezbjedna i na putu je za Katmandu. Ne mogu da opišem šta sam sve osjećala ovih dana. Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju", napisala je Leković.

Enisa je 26. avgusta ujutru krenula autobusom iz Katmandua prema Dhunčeu, na putu ka svetom jezeru Gosaikunda. Tog dana su sjeverni dijelovi Nepala pogođeni razornim bujicama nakon urušavanja glečera. Od tada se nije javljala.

Porodica je danima živjela u neizvjesnosti. Jedini znak nade bila je WhatsApp poruka koju je ćerka poslala, a koja je 28. avgusta označena kao pročitana.

(Euronews/MONDO)

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Nepal srpkinja nestali poplave

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