logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nada uprkos crnom bilansu: Šezdesetogodišnja žena spašena iz poplavljenih ruševina u Nepalu

Nada uprkos crnom bilansu: Šezdesetogodišnja žena spašena iz poplavljenih ruševina u Nepalu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Šezdesetogodišnja žena izvučena je živa iz ruševina četvorospratne zgrade 11 dana nakon razornih poplava u nepalskom okrugu Nuvakot, prenose lokalni mediji.

Šezdesetogodišnjakinja spasena iz poplavljenih ruševina u Nepalu Izvor: JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia

Čandika Šresta pronađena je bez svijesti na gornjem spratu kuće u Betravatiju, a izvukao ju je devetočlani tim policijskih snaga, piše list "Katmandu post".

Nakon spasavanja, Šresta je helikopterom prebačena u kasarnu nepalske vojske u Trišuliju radi ukazivanja pomoći.

"Ona će biti prebačena u Katmandu na dalje liječenje ako to bude potrebno", navodi se u saopštenju iz kancelarije nepalskog premijera.

Spasavanje je uslijedilo 11 dana od poplava u kojima je poginulo više od 1.300 ljudi, a oko 5.000 se vodi kao nestalo.

Bujične poplave izazvala je lavina ledenog kamenja u blizini granice Nepala i kineskog Tibeta 26. avgusta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nepal spašavanje poplave

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ