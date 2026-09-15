Đokić: Što više mladih uključiti u društveno-politički život

Kandidat SP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice šest Petar Đokić rekao je večeras u Čelincu da ova partija promoviše politiku podrške mladima u Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

"Što više mladih treba uključiti u društveno-politički život, te rješavati njihove brojne probleme, od kojih je jedan od najbitnijih – stambeni", dodao je Đokić.

On je pojasnio da ova stranka na tom planu zastupa program socijalno-stambene izgradnje koji će se u Srpskoj posebno odnositi na mlade bračne parove.

"U tome, finansijski i na druge načine, treba da učestvuju vlasti Srpske, ali i lokalne zajednice. Riječ je o mjeri socijalno pravedne politike koja treba da dobije podršku", rekao je Đokić na predizbornoj tribini za opšte izbore u BiH koju je organizovao opštinski odbor stranke u Čelincu.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

On je istakao da SP zastupa politiku stabilnosti, sigurnosti i razvoja Srpske, te pruža podršku koalicionim kandidatima Savi Miniću za predsjednika Srpske i Željki Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Kandidat SP-a za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske iz Izborne jedinice tri Dejan Kurtinović rekao je da treba što više povezivati Čelinac i Banjaluku radi boljeg i kvalitetnijeg života građana.

Kandidat SP-a za poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH iz Izborne jedinice jedan Nikola Vukčević rekao je da će, ako bude izabran, zastupati politike u interesu Srpske i njenih građana.

Na skupu su predstavljeni kandidati za Narodnu skupštinu koalicije SP, DEMOS i NDP-a.

Tribini je prisustvovao i lider DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, kao i brojni članovi i simpatizeri koalicije iz Čelinca i drugih mjesta.

(Srna)