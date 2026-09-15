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Patrušev: Ako napadne Rusiju, Poljska će prestati da postoji

Patrušev: Ako napadne Rusiju, Poljska će prestati da postoji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Poljska bi mogla prestati da postoji kao država u roku od nekoliko dana ako napadne Rusiju, upozorio je pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev.

Petrušev: Ako napadne Rusiju, Poljska će prestati da postoji Izvor: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Patrušev je reagovao na tvrdnju poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog da bi NATO mogao brzo da porazi Rusiju.

On je odbacio ovu procjenu vojne moći Rusije kao "amatersku", ističući da Moskva ne koristi svoj puni vojni potencijal u sukobu u Ukrajini.

"Kada bi Poljska ušla u vojni sukob sa Rusijom, naša zemlja bi upotrijebila čitav arsenal raspoloživih snaga i resursa, a država Poljska bi prestala da postoji u roku od dva ili tri dana", rekao je Patrušev za ruske medije.

On je optužio Sikorskog za rusofobni militarizam, zanemarivanje istorijskih lekcija i to što više puta dovodi u opasnost sopstvenu zemlju umjesto da osigura njenu bezbjednost.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da bi pozive Sikorskog da NATO izvodi agresivnije vježbe u blizini ruske Kalinjingradske oblasti trebalo da procijene "ljudi u bijelim mantilima", prenosi "Raša tudej".

Sikorski je izjavio ranije da bi Poljska i njeni saveznici imali ogromnu vazdušnu nadmoć u hipotetičkom sukobu sa Rusijom.

"Kada bi nas Rusija napala, a mi odbacili sva ograničenja, mislim da bismo prilično brzo porazili Rusiju", rekao je Sikorski na skupu "Jalta evropska strategija" u Kijevu, dodajući da bi NATO mogao da uništi ruske kapacitete za preradu nafte u roku od šest sedmica.

Varšava, zajedno sa baltičkim državama, Njemačkom i drugim evropskim zemljama, sve češće tvrdi da bi Rusija mogla da napadne teritoriju NATO-a i poziva na povećanje vojnih izdataka i snažnije prisustvo tog saveza duž ruskih granica.

(Srna)

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