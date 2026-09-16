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Danas sunčano i toplije, temperature do 30 stepeni

Danas sunčano i toplije, temperature do 30 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas će biti sunčano i toplije, uz malu oblačnost i lokalnu maglu. Najviša temperatura od 24 do 30 stepeni.

Rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano, uz lokalno malu oblačnost i toplije.

Lokalno duž rijeka može biti magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini će ujutro duvati umjerena bura, a tokom dana južni vjetar.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno vedro, po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac četiri, Bjelašnica šest, Gacko osam, Han Pijesak, Bugojno, Ivan sedlo, Livno i Srebrenica devet, Mrkonjić Grad, Bihać, Sanski Most i Sarajevo 10, Foča, Jajce, Tuzla i Zenica 11, Banjaluka, Doboj i Prijedor 12, Višegrad i Zvornik 13, Bijeljina 14, Trebinje 17, Mostar 19, Gradačac 20, te Neum 21 stepen Celzijusov.

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