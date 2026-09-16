U požarima širom Evrope izgorjelo 700.000 hektara: Brisel najavljuje formiranje "evropskih vatrogasaca"

Komesarka za upravljanje krizama je istakla da šteta od toplotnih talasa, suša i požara u EU ove godine već iznosi 28,3 milijarde evra, dodajući da je pod najvećim pritiskom poljoprivreda.

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U Evropskoj uniji je 2026. godine izgorjelo 700.000 hektara zemljišta, a u šesnaest država zabilježeni su požari iznad prosjeka, rekla je komesarka Evropske komisije Ađa Labib, najavljujući nove mjere.

Nakon najtoplijeg ljeta otkako postoje zvanična mjerenja, Evropski parlament je u utorak raspravljao o "lekcijama koje mogu da se izvuku iz ljeta 2026".

Komesarka za upravljanje krizama je istakla da šteta od toplotnih talasa, suša i požara u EU ove godine već iznosi 28,3 milijarde evra, dodajući da je pod najvećim pritiskom poljoprivreda.

EU želi da objedini vatrogasne sisteme

EU je ovog ljeta odgovorila na svih deset poziva za pomoć unutar Unije, kao i na dva poziva izvan Evrope - 40 puta angažovanjem vazdušnih snaga i 18 timova na terenu, sa 777 vatrogasaca iz 14 evropskih zemalja. EU trenutno na raspolaganju ima 18 aviona i pet helikoptera, od kojih je jedan prvi put u potpunosti finansiran evropskim novcem.

Belgijska političarka je najavila da će EU uspostaviti "evropske vatrogasce".

Pominje se i otvaranje vatrogasnog centra na Kipru, koji će biti na raspolaganju za područje Mediterana, sa šest kanadera i poligonima za obuku vatrogasaca.

Vatrogasci u Italiji

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EU u borbi protiv požara pomaže i putem Evropskog informacionog sistema za šumske požare (EFFIS), koji uz pomoć satelitskih snimaka i dronova predviđa nadolazeće opasnosti i uživo prati širenje požara, naglasila je ona.

Plenarna rasprava odvija se paralelno sa radom na novoj reformi Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, za koji je u narednom višegodišnjem finansijskom okviru predviđeno gotovo 11 milijardi evra, navodi se u saopštenju.

(EUpravo zato/Index.hr)