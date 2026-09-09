Ekstremne vrućine i nezapamćeni požari širom Španije: Zvanično je oboren rekord za najtoplije ljeto

Španija je ove godine zabilježila rekordni 61 dan pod toplotnim talasima, što ovo ljeto čini najtoplijim u istoriji mjerenja. Ekstremne temperature izazvale su najveće požare do sada u toj zemlji.

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Španija je ove godine zabilježila 61 dan pod toplotnim talasom, više nego ijedne godine u istoriji mjerenja, potvrdila je Državna meteorološka agencija (Aemet). Time je srušen dosadašnji rekord iz 2022. godine, piše Euronews.

Broj dana sa ekstremnim vrućinama premašio je leto 2022. za čak 20 dana. Prosječna temperatura ovog ljeta iznosila je 24,5 °C, što ga čini najtoplijim od početka mjerenja 1961. godine. Ljeto 2025. bilo je za 0,3 °C toplije od prethodnog, a višegodišnju prosječnu temperaturu premašilo je za 2,4 °C.

Iz Aemeta ističu da se svih deset najtoplijih ljeta u istoriji mjerenja dogodilo u 21. vijeku, a sedam od osam najtoplijih zabilježeno je nakon 2015. godine. Agencija ujedno napominje da se meteorološko ljeto produžava.

Neuobičajeno dug period vrućina

Temperature karakteristične za jul zabilježene su u velikom dijelu Španije već krajem maja. Novi toplotni talas uslijedio je u septembru. Prema privremenim podacima, trajao je od 2. do 7. septembra, zahvatio 16 pokrajina i bio je aktivan šest dana. Toplotni talasi takvog intenziteta u septembru, inače specifični za vrhunac ljeta, dogodili su se još samo četiri puta u Španiji, odnosno 1987, 1988, 2006. i 2016. godine.

Zbog obilnih zimskih kiša, španska akumulaciona jezera ljetnju sezonu su završila u dobrom stanju. Uprkos povećanoj potrošnji zbog turizma, prosječna popunjenost iznosi 62,58 odsto. Nivoi vode su iznad polovine kapaciteta čak i u slivovima koji su često u kritičnom stanju, kao što su katalonski i andaluzijski mediteranski slivovi.

Visoke temperature ipak su, kao i u ostatku Evrope, pogodovale velikim požarima. Posebno teško bilo je u centralnoj Španiji. Požari na području Madrida, Avile i okolnih regiona spojili su se u ogromno požarište koje je zahvatilo više od 77.000 hektara, a španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska opisao ga je kao „najveći i najagresivniji u istoriji Španije”.

(Mondo.rs)