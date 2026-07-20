Stiže veliko osvježenje u ovaj dio Evrope: Temperature padaju i do 12 stepeni, prijete i snažne oluje

Nakon ekstremnih vrućina, dijelove Evrope očekuje osjetan pad temperature. Meteorolozi najavljuju osvježenje, jak vjetar, grmljavinske oluje i obilne padavine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon ekstremnih vrućina, atmosferska promjena donosi osvježenje dijelu Evrope. Srednju Evropu i Balkan ove sedmice očekuje značajan pad temperature.

Promjena vremenskog obrasca uzrokovana je, kako navodi Severe Weather Europe, dinamičnim visinskim strujanjem koje omogućava prodor hladnijih i nestabilnijih vazdušnih masa prema jugu.

Uz duboki sistem niskog pritiska, dnevne maksimalne temperature pašće i zadržaće se ispod 30 stepeni Celzijusa. Istovremeno, sudar hladnijeg vazduha sa zaostalom vrućinom iznad srednjeg Mediterana mogao bi do kraja sedmice izazvati snažne grmljavinske oluje od juga Italije do južnog Balkana.

Hladnija vazdušna masa širiće se do sredine sedmice, zahvatajući srednju i istočnu Evropu temperaturama koje će do četvrtka biti od četiri do osam stepeni ispod prosjeka. Osvježenje će se potom proširiti na cijelu istočnu polovinu kontinenta, dok će na jugozapadu Evrope i dalje preovladavati ekstremne vrućine.

Prema prognozi Severe Weather Europe, temperature izmjerene na dva metra visine u srijedu i četvrtak biće znatno niže širom srednje i istočne Evrope. Najizraženije temperaturne anomalije očekuju se u četvrtak u sjevernoj Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj, gdje će biti osjetno hladnije nego prethodnih dana, uz pojačan vjetar.

U petak i subotu temperature u najnižim slojevima atmosfere biće od 10 do 12 stepeni ispod prosjeka na području južnog Balkana, južne Italije i Grčke. Vjetar će jačati od srijede do subote zbog izraženije razlike u vazdušnom pritisku između zapadne i istočne Evrope, kao i Balkana.

Meteorolozi upozoravaju da bi sudar hladne i tople vazdušne mase mogao izazvati izraženu atmosfersku nestabilnost od Italije prema južnom Balkanu. To povećava vjerovatnoću razvoja snažnih grmljavinskih oluja od srijede do petka, kada se očekuje da glavnina poremećaja stigne do Jonskog mora i Grčke.

Veće količine kiše najvjerovatnije će pasti na području južnog Balkana, od Grčke preko Rumunije do obala Crnog mora i Ukrajine. Drugo područje sa izraženijim padavinama očekuje se iznad sjeveroistočne Evrope do sredine sedmice.

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