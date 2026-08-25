Vatrena stihija ne jenjava u Grčkoj: Gotovo 40 novih požara za nekoliko sati

Gotovo 40 novih požara izbilo je širom Grčke za nekoliko sati, objavili su grčki vatrogasci.

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Najveći požar je na ostrvu Salamini, gdje se nalazi najveća baza grčke ratne mornarice. Baza nije ugrožena, naveli su vatrogasci.

Vatra se probila kroz klanac, a gasili su ga brojni avioni i helikopteri. Raspoređene su velike jedinice profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca, objavila je državna televizija ERT.

Zbog požara na otvorenom u oblasti Beotija, u centralnoj Grčkoj, danas po podne naređena je evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades.

Vatra je zahvatila nisko rastinje, a u gašenju učestvuje 58 vatrogasaca sa 17 vozila, prenosi Katimerini.

Prethodno je za gašenje požara iz vazduha bilo raspoređeno 14 aviona i četiri helikoptera.

Zbog suše je rizik od požara u velikom dijelu Grčke i dalje visok, ističu iz civilne zaštite.

Temperatura u centru Atine danas je dostigla 40 stepeni Celzijusovih, a prognozira se da će se trenutni toplotni talas održati do početka iduće sedmice.

(Srna)