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Vatrena stihija ne jenjava u Grčkoj: Gotovo 40 novih požara za nekoliko sati

Vatrena stihija ne jenjava u Grčkoj: Gotovo 40 novih požara za nekoliko sati

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Gotovo 40 novih požara izbilo je širom Grčke za nekoliko sati, objavili su grčki vatrogasci.

Grčka se bori sa više od 40 požara Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Najveći požar je na ostrvu Salamini, gdje se nalazi najveća baza grčke ratne mornarice. Baza nije ugrožena, naveli su vatrogasci.

Vatra se probila kroz klanac, a gasili su ga brojni avioni i helikopteri. Raspoređene su velike jedinice profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca, objavila je državna televizija ERT.

Zbog požara na otvorenom u oblasti Beotija, u centralnoj Grčkoj, danas po podne naređena je evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades.

Vatra je zahvatila nisko rastinje, a u gašenju učestvuje 58 vatrogasaca sa 17 vozila, prenosi Katimerini.

Prethodno je za gašenje požara iz vazduha bilo raspoređeno 14 aviona i četiri helikoptera.

Zbog suše je rizik od požara u velikom dijelu Grčke i dalje visok, ističu iz civilne zaštite.

Temperatura u centru Atine danas je dostigla 40 stepeni Celzijusovih, a prognozira se da će se trenutni toplotni talas održati do početka iduće sedmice. 

(Srna)

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Grčka požar Požari

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