Drama na poznatom grčkom ostrvu: Tri osobe poginule u padu helikoptera

Na grčkom ostrvu Sifnos srušio se privatni helikopter, a u nesreći su poginule tri osobe. Požar je izbio nakon pada letelice.

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Privatni helikopter srušio se na grčkom ostrvu Sifnos, prenose grčki mediji. Po padu letjelice izbio je požar. Poginule su tri osobe.

U padu privatnog helikoptera koji se srušio na grčkom ostrvu Sifnos poginule su tri osobe, prenosi grčki javni servis ERT.

Grčka vatrogasna služba saopštila je da se helikopter srušio nedaleko od heliodroma na Sifnosu, a da je po padu letjelice izbio požar.

Tokom gašenja požara pronađena su tri ugljenisana tijela. Prema prvim informacijama, riječ je o dva muškarca i jednoj ženi.

Stanovnici Sifnosa navode da su nekoliko sekundi prije pada helikoptera čuli glasnu buku.

U toku je istraga o okolnostima pada letjelice.

(RTS/MONDO)