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Akcija „Kota“ u Gradišci: Pretresi na 10 lokacija, pronađene vojne puške i eksplozivne naprave

Akcija „Kota“ u Gradišci: Pretresi na 10 lokacija, pronađene vojne puške i eksplozivne naprave

Autor Haris Krhalić
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U akciji „Kota“ na području Gradiške pretresa se deset lokacija, a policija je pronašla više vojnih pušaka i eksplozivnih naprava.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području koje je u nadležnosti Policijske uprave Gradiška u toku je policijska akcija kodnog naziva „Kota“, tokom koje je pronađena i zaplijenjena veća količina oružja.

Kako piše portal Micro mreža, pretresi se vrše na 10 lokacija, dok je nekoliko lica trenutno na kriminalističkoj obradi.

Tokom dosadašnjih pretresa pronađeno je više vojnih pušaka i eksplozivnih naprava, a policijske aktivnosti još traju.

Akcija „Kota“ sprovodi se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a realizuju je policijski službenici Policijske uprave Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

Više informacija o rezultatima akcije, kao i eventualno uhapšenim licima, trebalo bi da bude poznato nakon završetka pretresa i kriminalističke obrade.

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Tagovi

Gradiška oružje PU Gradiška

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