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Kod Gradiške pronađeno oko 120 ilegalnih migranata

Kod Gradiške pronađeno oko 120 ilegalnih migranata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Oko 120 ilegalnih migranata pronađeno je u Bistrici kod Gradiške. Akciju su sproveli policija, Žandarmerija, Granična policija BiH i MUP Hrvatske.

15.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

U blizini savskog nasipa u Bistrici kod Gradiške danas je pronađeno oko 120 ilegalnih migranata, potvrđeno je iz Policijske uprave Gradiška.

Akciju su sproveli pripadnici Policijske uprave u saradnji sa jedinicom Žandarmerije, Graničnom policijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske.

Iz Policijske uprave Gradiška naveli su da nastavljaju sa aktivnostima i tokom noći, te da su pojačane i kontrole saobraćaja na terenu

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Tagovi

migranti Gradiška

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