Kod Gradiške pronađeno oko 120 ilegalnih migranata

Oko 120 ilegalnih migranata pronađeno je u Bistrici kod Gradiške. Akciju su sproveli policija, Žandarmerija, Granična policija BiH i MUP Hrvatske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U blizini savskog nasipa u Bistrici kod Gradiške danas je pronađeno oko 120 ilegalnih migranata, potvrđeno je iz Policijske uprave Gradiška.

Akciju su sproveli pripadnici Policijske uprave u saradnji sa jedinicom Žandarmerije, Graničnom policijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske.

Iz Policijske uprave Gradiška naveli su da nastavljaju sa aktivnostima i tokom noći, te da su pojačane i kontrole saobraćaja na terenu