logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vukanović pozvao birače da izađu na izbore: "Mnogi će biti iznenađeni našim rezultatom"

Vukanović pozvao birače da izađu na izbore: "Mnogi će biti iznenađeni našim rezultatom"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kandidat Liste za pravdu i red za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojša Vukanović ocijenio je da će borba na prestojećim izborima biti tijesna, te pozvao birače da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo glasa.

Vukanović na tribini u Mrkonjić Gradu Izvor: Srna/Biljana Šajin

Vukanović je na predizbornoj tribini koalicije Lista za pravdu i red-PDP RS u Mrkonjić Gradu naveo da će mnogi biti iznenađeni rezultatima koje će postići njihova lista.

Kandidat Liste za pravdu i red za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice jedan Aleksandar Savić smatra da mladi treba da preuzmu odgovorne funkcije u zemlji.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Savić je rekao da se zalažu za borbu protiv korupcije, te za funkcionisanje institucija.

Kandidat koalicije za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Suzana Rajković navela je da im je u fokusu rada pravna država i jednakost za sve.

Tribina je održana na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Vukanović Lista za pravdu i red Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ