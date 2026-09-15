Vukanović pozvao birače da izađu na izbore: "Mnogi će biti iznenađeni našim rezultatom"

Kandidat Liste za pravdu i red za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojša Vukanović ocijenio je da će borba na prestojećim izborima biti tijesna, te pozvao birače da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo glasa.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Vukanović je na predizbornoj tribini koalicije Lista za pravdu i red-PDP RS u Mrkonjić Gradu naveo da će mnogi biti iznenađeni rezultatima koje će postići njihova lista.

Kandidat Liste za pravdu i red za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice jedan Aleksandar Savić smatra da mladi treba da preuzmu odgovorne funkcije u zemlji.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Savić je rekao da se zalažu za borbu protiv korupcije, te za funkcionisanje institucija.

Kandidat koalicije za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Suzana Rajković navela je da im je u fokusu rada pravna država i jednakost za sve.

Tribina je održana na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića.

(Srna)