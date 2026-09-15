Porazna statistika UN-a: Svake godine nestaje oko 11 miliona hektara šume

Tokom protekle decenije na globalnom nivou svake godine je nestajalo u prosjeku gotovo 11 miliona hektara šume, a njihovo krčenje i degradacija ugrozili su biodiverzitet i pristup hrani, saopštila je Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO).

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Šume i drveće igraju vitalnu ulogu u obezbjeđivanju sigurnosti hrane i pravilne ishrane.

Više od pet milijardi ljudi širom svijeta u određenoj mjeri zavisi od šuma radi obezbjeđivanja sredstava za život, a oko 1,8 milijardi koristi drvo za pripremu hrane.

FAO ističe da se više od 50.000 vrsta divljih životinja i biljaka koristi za ishranu, liječenje i druge svrhe, pri čemu se najmanje 10.000 vrsta koristi direktno u ishrani.

U nekim zajednicama koje zavise od šuma, proizvodi iz šume obezbjeđuju čak 80 odsto dnevnog unosa proteina.

Šumski slivovi obezbjeđuju pitku vodu za više od 85 odsto velikih svjetskih gradova i podržavaju poljoprivredu, stočarstvo i ribarstvo kroz regulaciju voda, zaštitu zemljišta, oprašivanje i očuvanje biodiverziteta.

(Srna)