Kad priroda postane uspomena: Neobičan spomenik ljubavi u Argentini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
U provinciji Kordoba, u Argentini, raste jedinstvena Šuma gitara.

Šuma u obliku gitare Izvor: Instagram/kurdistantv_official/Printscreen

Farmer Pedro Martin posadio je više od 7.000 stabala kako bi njegova pokojna supruga mogla da uživa u posebnom pogledu s neba. Njegovo djelo je vidljivo čak i na satelitskim snimcima.

Priča o argentinskoj šumi počinje 1977. godine. Tada se Pedrova supruga, Grasijela Martin, velika ljubiteljka muzike, našalila da njihova farma iz ptičije perspektive podsjeća na vedro za mužu krava. Tada je predložila Pedru ideju da možda jednog dana posade šumu u obliku gitare.

Nažalost, sudbina je ubrzo zadesila Martina. Njegova supruga iznenada je preminula sa samo 25 godina. Farmer nije mogao da se pomiri s tim. Odlučio je da oda počast svojoj partnerki na poseban način. Ispunio je njen san o šumi u obliku gitare.

Godine 1979. zajedno sa četvoro djece posadio je brojne čemprese i eukaliptuse na poljima blizu mjesta General Lavalje. Tokom narednih decenija stabla su rasla, dok konačno nije nastala šuma koja zaista ima oblik instrumenta.

"Konture gitare su napravljene od tamnozelenih kalifornijskih čempresa, šest struna gitare od ljekovitog eukaliptusa sa karakterističnim plavičastim tonom, a most i zvijezda koja krasi otvor gitare su od čempresa", piše jedan od sinova farmera, kako prenosi list "El Cronista".

Martinovo djelo ima skoro kilometar dužine i vidljivo je čak i na satelitskim snimcima.

