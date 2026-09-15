Detalji ubistva u Šibeniku: Bodibilder ubio mladića i teško ranio djevojku (Foto)

Bodibilder Duje E. uhapšen u Šibeniku zbo sumnje da je ubio mladića i teško povrijedio djevojku.

Izvor: društvene mreže

U Šibeniku u Hrvatskoj uhapšen je bodibilder Duje E. (24) zbog sumnje da je tokom noći ponedjeljka na utorak 15. septembar nožem ubio mladića (28) i teško ranio djevojku (22), piše hrvatski "Indeks". Policija je primila prijavu o zločinu oko 2.30 časova.

Policija je na licu mjesta zatekla tijelo mladića koji je iskrvario, dok je djevojka bila u teškom stanju. Ona je sa višestrukim povredama prevezena odmah u Opštu bolnicu Šibenik.

Pogledajte fotografije osumnjičenog za ubistvo u Šibeniku

Bila je u kritičnom stanju u početku, ali je sada u stabilnom stanju. Ubrzo je policija locirala i uhapsila osumnjičenog Duje E.

On je, inače, odranije poznat policiji. Protiv njega već su podnošene krivične prijave zbog narkotika i imovine stečene kriminalnim delatnostima.

Sumnja se, prema prvim informacijama, da je izbila svađa nakon zajedničkog konzumiranja narkotika žrtava i osumnjičenog. Tačan motiv sukoba nije poznat.

(Mondo.rs)