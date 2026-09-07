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Vukanović iz Banjaluke: Iza nas niko ne stoji i naša je sloboda neprocjenjiva

Vukanović iz Banjaluke: Iza nas niko ne stoji i naša je sloboda neprocjenjiva

Izvor SRNA
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Kandidat Liste za pravdu i red za člana Predsjedništva Nebojša Vukanović rekao je da je lista koalicije ove i Partije demokratskog progresa - Igor Crnadak za Narodnu skupštinu Republike Srpske jedina iskrena opoziciona lista.

Vukanović poručio da je koalicija Liste za pravdu i red i PDP-a jedina iskrena opozicija Izvor: Ana Bencun/Srna

"Iza nas ne stoji niko i naša je sloboda neprocjenjiva. Zato je naš slogan `Sloboda nema cijenu`", rekao je Vukanović novinarima u Banjaluci, prije tribine povodom početka kampanje za opšte izbore u BiH.

Vukanović je zahvalio Crnatku za podršku, te ocijenio kako je došlo vrijeme za promjene.

Crnadak, koji je nosilac liste za Narodnu skupštinu Srpske u Izbornoj jedinici tri, rekao je da je cilj koalicije da donese preokret i drugačiji odnos prema institucijama i resursima.

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Tagovi

Lista za pravdu i red opšti izbori 2026. Izbori 2026

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