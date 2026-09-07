Vukanović iz Banjaluke: Iza nas niko ne stoji i naša je sloboda neprocjenjiva

Kandidat Liste za pravdu i red za člana Predsjedništva Nebojša Vukanović rekao je da je lista koalicije ove i Partije demokratskog progresa - Igor Crnadak za Narodnu skupštinu Republike Srpske jedina iskrena opoziciona lista.

Izvor: Ana Bencun/Srna

"Iza nas ne stoji niko i naša je sloboda neprocjenjiva. Zato je naš slogan `Sloboda nema cijenu`", rekao je Vukanović novinarima u Banjaluci, prije tribine povodom početka kampanje za opšte izbore u BiH.

Vukanović je zahvalio Crnatku za podršku, te ocijenio kako je došlo vrijeme za promjene.

Crnadak, koji je nosilac liste za Narodnu skupštinu Srpske u Izbornoj jedinici tri, rekao je da je cilj koalicije da donese preokret i drugačiji odnos prema institucijama i resursima.