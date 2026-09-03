Oduzeti čamci i identifikovani krijumčari: Granična policija objavila detalje o ilegalnim migrantima kod Gradiške (FOTO)

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH Gradiška, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, spriječili su nezakonit prelazak državne granice i otkrili ukupno 96 migranata, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Izvor: Granična policija BiH

Krijumčarenje je osujećeno juče, u dva odvojena navrata, prilikom redovne kontrole granice u mjestu Bistrica. Prva grupa migranata otkrivena je u poslijepodnevnim časovima, kada je spriječen ilegalni prelazak 63 osobe, među kojima je bilo 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša.

Nedugo zatim, u večernjim časovima na istoj lokaciji, spriječen je prelazak još 33 osobe. U ovoj grupi nalazilo se 18 Avganistanaca, 13 državljana Bangladeša i dvije osobe iz Pakistana.

Izvor: Granična policija BiH

Nakon otkrivanja ovih slučajeva krijumčarenja, a prema naredbi Tužilaštva BiH, izvršen je uviđaj na licu mjesta. Tom prilikom izuzeta su dva čamca koja su korišćena za pokušaj prelaska, a lica odgovorna za krijumčarenje su identifikovana.

O događaju je zvanično obaviješten i Terenski centar Službe za poslove sa strancima u Banjaluci, radi daljeg postupanja sa pronađenim migrantima.