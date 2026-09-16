Akcija „Podrum“: U Brčkom zaplijenjen kilogram droge, traga se za osumnjičenim

Brčanska policija zaplijenila je oko kilogram amfetamina i marihuane u akciji pod kodnim nazivom "Podrum" i raspisala potragu za jednim licem, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Izvor: Shutterstock

Akcija je realizovana 14. i 15. septembra pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta i po naredbi Osnovnog suda, a pretresi su izvršeni na dvije lokacije na području distrikta.

Tokom pretresa dva stambena objekta i jednog automobila policija je pronašla tri pakovanja spida ukupne težine 645 grama i 20 paketa marihuane ukupne mase 331 garam, te preciznu digitalnu vagu, uređaj i rolne za vakuumiranje i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Iz policije navode da je izvršena kriminalistička obrada nad dva lica, dok je za jednim licem raspisana potraga.

Protiv osumnjičenog V.M. (29) iz Brčkog Tužilaštvu distrikta biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

(Srna)