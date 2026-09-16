Đokić: Pokrenućemo veliki program socijalne stambene izgradnje u Srpskoj

Petar Đokić najavio je veliki program socijalne stambene izgradnje u Republici Srpskoj, uz projekte u energetici vrijedne 5,5 milijardi KM.

Izvor: Tanja Derikuća/Srna

Socijalistička partija želi da pokrene veliki program socijalne stambene izgradnje koji treba da bude dostupan svim kategorijama stanovnika u Republici Srpskoj, kako bi mogli da pod povoljnijim uslovima riješe stambena pitanja, izjavio je predsjednik SP Petar Đokić predizbornom skupu u Kozarskoj Dubici.

"Uvjereni smo da će to sve doprinijeti da se Republika Srpska pretvori u jedno veliko gradilište u svim opštinama i gradovima, da narednih godina izgradimo hiljade novih stanova i tako pokažemo odgovornost i osjećaj koji mi njegujemo, a to je socijalna pravda", rekao je Đokić, koji je i nosilac liste koalicije SP-DEMOS-NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici šest.

On je podsjetio da je prethodni mandat članova SP u institucijama obilježila snažna posvećenost zaštiti integriteta Republike Srpske.

"Bili smo jako fokusirani na podršku ekonomskom rastu i razvoju Republike Srpske gdje smo kroz brojne investicione aktivnosti, posebno u sektoru energetike, zajedno sa našim partnerima DEMOS-om i NDP-om razvijali infrastrukturu, izgradnju modernih puteva i rekonstrukciju postojećih. Istovremeno smo radili na snažnom energetskom razvoju", naveo je Đokić.

On je istakao da Republika Srpska danas ima projekte u oblasti energetike vrijedne 5,5 milijardi KM, što je izuzetno veliki uspjeh.

"Želimo tako da nastavimo, jačaćemo Republiku Srpsku i njene institucije, njen ekonomski razvoj, podsticati ga raznim aktivnostima, posebno u oblasti poljoprivrede", rekao je Đokić.

Nosilac liste koalicije SP-DEMOS-NDP za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Izbornoj jedinici jedan Duško Milunović pozvao je glasače da 4. oktobra izađu na izbore "Složno za Srpsku", što je izborni slogan ove koalicije i da daju glas za budućnost svoje djece i za političke, ekonomske, vjerske i druge slobode.

"Na taj način daju glas dokazanim patriotama i intelektualcima kojima je čast i dostojanstvo neotuđiva svojina i najviši ideal", rekao je Milunović.

Kandidat koalicije SP-DEMOS-NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Snežana Bognar navela je da kao predstavnik mlađe populacije želi da kampanju i svoj politički angažman iskoristi govoreći o stvarima bitnim za omladinu, kao što je unapređenje školovanja i sigurnost djece, kako bi ljudi ostali na ovim prostorima i ovdje stvarali porodice.