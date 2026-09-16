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Užas u Šibeniku: Uhapšen 24-godišnjak zbog ubistva mladića i pokušaja ubistva djevojke

Užas u Šibeniku: Uhapšen 24-godišnjak zbog ubistva mladića i pokušaja ubistva djevojke

Autor Uroš Matejić
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U Šibeniku je uhapšen 24-godišnjak osumnjičen da je nožem ubio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnju djevojku.

Šibenik: 24-godišnjak osumnjičen za ubistvo i pokušaj ubistva Izvor: društvene mreže

U Šibeniku je uhapšen 24-godišnji Duje E., osumnjičen da je tokom noći između 14. i 15. septembra u apartmanu u Ulici Ante Starčevića nožem napao 28-godišnjeg muškarca i 22-godišnju djevojku.

Muškarac je od zadobijenih ubodnih rana preminuo na mjestu događaja, dok je djevojka teško povrijeđena i prevezena u Opštu bolnicu u Šibeniku. Policija je osumnjičenog pronašla ubrzo nakon dojave, a trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Policija je potvrdila da je riječ o 24-godišnjaku prema kojem je prethodnih godina više puta postupala i podnosila krivične prijave zbog različitih krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga i imovinskog kriminaliteta.

Prema pisanju "Slobodne Dalmacije", osumnjičeni je ranije bio prijavljivan zbog krađa i teških krađa, a prošle godine je završio i u istražnom zatvoru zbog sumnje da je drogu nabavljao putem darkneta.

U apartmanu je, prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla "Slobodna Dalmacija", pronađena veća količina droge. Prema istim navodima, u stanu se tokom noći nalazilo više osoba koje su konzumirale narkotike, nakon čega je izbila svađa.

Djevojka teško povrijeđena

Policija je saopštila da je 28-godišnjak zadobio ubodne rane od kojih je preminuo, dok je 22-godišnjakinja zadobila povrede opasne po život.

Osumnjičeni je nakon pronalaska prvo zbrinut u Opštoj bolnici u Šibeniku zbog stanja u kojem se nalazio, a potom je priveden u službene prostorije policije radi kriminalističkog istraživanja.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, 24-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je Županijskom državnom tužilaštvu u Šibeniku podnesena krivična prijava zbog sumnje da je počinio ubistvo i pokušaj ubistva.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti napada, uključujući šta je prethodilo sukobu u apartmanu.

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